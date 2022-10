Promozione, al De Vincenzi in palio la continuità: la cronaca di Pietra vs Borzoli

PIETRA LIGURE 1 (46′ Mehmetaj) vs BORZOLI 0

45′ + 4′ Fischia due volte Magaglio, il Pietra conduce 1 a 0 grazie alla rete di Denis Mehmetaj.

45’+1′ Mehmetaj! Il vantaggio del Pietra! Grande sprint di Ponzo sulla destra che premia l’ex Golfo Dianese in area di rigore, che copre la sfera e si gira a depositarla in rete.

45′ Si giocherà ancora per 4 minuti in questa prima frazione di gioco.

44′ Non c’è pace per il Borzoli, c’è un altro cambio per via di un infortunio. Stavolta ad uscire è Delgado, a sostituirlo è Lo Stanco.

41′ Balestrino sfiora l’appuntamento col pallone davanti a Duberti lamentando di aver subito un fallo. Per il direttore di gara e il secondo assistente non c’è nulla da segnalare.

34′ Occasione Pietra! Rovere avanza verso la porta ma viene fermato in corsa, tuttavia la sfera rimane lì e Insolito ne approfitta per prepararsi al tiro: Porcu è reattivo e si tuffa sul secondo palo, che parata e che chance per andare in vantaggio per gli uomini di Pisano!

29′ Messina prova ad accentrarsi e concludere fa fuori: pallone abbondantemente sopra la traversa.

27′ Gioca bene il Pietra, cercando di trovare l’uomo libero con azioni dinamiche, quasi a memoria. Manca solo la precisione negli ultimi metri per colpire un Borzoli che sta attendendo le mosse per ripartire.

21′ Prima sostituzione dell’incontro: non riesce a continuare Raso, accasciatosi a terra per qualche minuto e ora aiutato ad uscire da un componente della panchina, al suo posto entra Guidotti.

17′ Ammonito anche Delgado tra le fila ospiti. Il numero 2 ha trattenuto Rovere impedendogli di andare all’interno dell’area di rigore. La punizione viene battuta da Insolito: bel tiro ma che non si abbassa abbastanza per centrare lo specchio.

15′ Mehmetaj interviene duro su Camera a centrocampo e si becca il giallo. Prima ammonizione dell’incontro.

13′ Ponzo riesce a fermare la corsa di Camera, che successivamente cade in area reclamando il penalty: per Magaglio non c’è niente.

8′ Puddu stacca di testa su corner e colpisce bene, ma la palla finisce fuori alla sinistra del portiere.

5′ Primi cinque minuti pimpanti tra le due compagini. Continue avanzate da una parte e dall’altra, si aspetta l’occasione da gol.

1′ Partiti! Pietra con la classica tenuta biancoceleste, Borzoli in blu scuro con le tinte gialle.

Primo tempo

Pietra Ligure. Buona domenica a tutti e buon calcio dallo stadio Giacomo De Vincenzi, palcoscenico di una sfida interessante per gli equilibri del campionato. I padroni di casa a 9 punti vogliono il risultato pieno per poter avanzare ancora, continuando la striscia positiva e mantenendo costante il ritmo da vittoria, mentre gli ospiti sono a quota 4 ma anch’essi con la forte motivazione di incrementare questo numero.

Cielo nuvoloso e temperatura ottimale per giocare a calcio, tra poco il fischio d’inizio ma prima ecco le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 12 Duberti, 2 Andreetto, 3 Pili, 4 Ponzo, 5 Ayalas, 7 Insolito, 8 Puddu, 10 Rovere, 11 Mehmetaj, 13 Szerdi, 19 Bolia. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: 1 Valdettaro, 6 Corciulo, 9 Dominici, 14 Guaraglia, 15 D’Aprile, 16 Asteggiante, 17 Rimassa, 18 Ballone, 20 Battuello.

Borzoli: 1 Porcu, 2 Delgado, 3 Camera, 4 Raso, 5 Zani, 6 Ravera, 7 Bono, 8 Bevegni, 9 Balestrino, 10 Messina, 11 Allocca. A disposizione di mister Enrico Valmati ci sono: 12 Nicoletti, 13 Simonetti, 14 Lo Stanco, 15, Ottonello, 16 Guidotti, 17 Stefanelli, 18 Sarno, 19 Ricci, 20 Volpe.

L’arbitro dell’incontro è il signor Luca Magaglio della sezione di Imperia, coadiuvato da Mario Preci (Savona) e Gianluca Lazzaro (Imperia).