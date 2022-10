Programmazione eventi di Halloween ad Alassio, assessore Macheda: “Dalle associazioni di categoria nessun riscontro”

Alassio. Il 5 ottobre scorso, l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Fabio Macheda, ha trasmesso a tutte le associazioni di categoria alassine la proposta pervenuta dall’Associazione Italiana Cuochi Itineranti in merito alla programmazione di eventi e animazione in occasione di Halloween.

“Nello spirito di collaborazione e confronto tra amministrazione e categorie produttive cittadine – si leggeva sull’email – trasmetto l’allegata proposta per una vostra valutazione”. “Ad oggi la richiesta di confronto è rimasta lettera morta – commenta Macheda -, ovvero nessuna risposta è giunta da chicchessia a fronte di continue richieste per avere una programmazione per il ponte di Ognissanti. Dunque fa specie leggere di una richiesta di confronto che in realtà c’è stata ma è stata ignorata. Forse un parere ‘non favorevole’ avrebbe dovuto essere inviato tempestivamente in riscontro a una precisa mail istituzionale e non tardivo a mezzo social”.

“Peraltro si tratta di un evento che ormai da tre anni trova spazio nella programmazione alassina, dove – aggiunge Macheda – da sempre ci siamo interfacciati con le categorie locali proprio in ottica collaborativa per cercare di rispondere alle esigenze manifestate dalle famiglie. Piaccia o no, Halloween è oggi un appuntamento amato dai nostri bambini che amano travestirsi e cimentarsi con il tradizionale dolcetto o scherzetto“.

“Abbiamo provato a coinvolgere le realtà locali che, com’è naturale che sia, non riescono sempre a staccarsi dalle proprie attività, per dar vita ad eventi di piazza. Quella dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti ci è sembrata da subito una proposta che potesse rispondere ad un’esigenza, senza pesare sulle casse comunali messe a dura prova da emergenza sanitaria e sociale e rincari vari dai cantieri alle utenze. Siamo altresì certi che organizzare un evento di piazza possa avere comunque ricadute positive su tutto il tessuto economico cittadino poiché, come sempre accade, chi raggiunge Alassio per un evento particolare non manca di allargare la trasferta alle vie del centro storico, al caratteristico budello e ai locali delle passeggiate a mare”, conclude l’assessore.