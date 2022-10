Prima Categoria, riflettori puntati su Savona vs Albissole. Veloce sul campo del Masone

Savona. Oggi è tempo di tornare in campo per quattro squadra di Prima Categoria Girone B, che andranno di scena in contemporanea aprendo la sesta giornata. La Veloce sarà ospite del Masone, un avversario ostico soprattutto sul proprio campo. La giovane squadra savonese sta facendo bene a livello di gioco e atteggiamento propositivo ma è ancora a secco in classifica. Servirà, quindi, una prova di maturità per riuscire ad incrementare tale punteggio in questa occasione.

Il secondo match di giornata è uno dei più interessanti dell’intero campionato: il ritorno di Savona vs Albissole. Due compagini che fino a quattro anni fa si sfidavano in Serie D, con due tifoserie a spingerle sugli spalti, oggi si ritrovano in Prima Categoria dopo i rispettivi fallimenti societari. Insomma, un percorso simile che ha portato ad un esito uguale.

Striscioni a 9 e Ceramisti a 11 punti, una situazione tabellare che rende ancor più avvincente questo incontro, in programma alle ore 15 all’Augusto Briano (Webcronaca live su IVG Sport).