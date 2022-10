Prima Categoria, rammarico per il Vadino. Mister Giunta: “Giocato bene contro una squadra che lotta per il campionato”

Domenica amara per il Vadino. La formazione di mister Alessandro Giunta è uscita senza punti dal match contro l’Area Calcio Andora. Gli ingauni erano passati in vantaggio nella parte finale del primo tempo con Tomao. Nella ripresa, il rigore segnato da Greco ha ristabilito la parità. Al novantesimo, la zampata dell’inossidabile bomber Lupo ha condannato gli arancioneri alla sconfitta.

“Brucia perdere così – commenta mister Giunta – perché abbiamo giocato una bella partita. Peccato per il rigore per un pallone che ha picchiato sul braccio. Avremmo potuto sfruttare meglio alcune ripartenze. I ragazzi sono stati bravi”.

“Abbiamo giocato bene anche in fase di non possesso concedendo pochissimo. Questa squadra ha basi importanti, lo ha dimostrato lo scorso anno. In questo campionato i dettagli fanno la differenza. C’è da dire che gli episodi ci stanno girando sempre male. Siamo molto sfortunati ma dobbiamo ancora maturare. Abbiamo in ogni caso dimostrato di esserci contro una squadra che lotta per vincere il campionato“, conclude l’allenatore.