Prima Categoria, Quiliano&Valleggia in vantaggio 1-0 sul Masone

Quiliano. Dopo i primi due incontri della quarta giornata del girone B di Prima Categoria, il Pra’ FC guida la classifica con 9 punti.

Oggi, sul terreno del Picasso, si affrontano Quiliano&Valleggia e Masone: entrambe, ancora imbattute, si trovano a quota 7 punti. Pertanto, se una delle due squadre vincerà, si porterà in vetta alla graduatoria, da sola oppure in compagnia dell’Albissole, se i ceramisti batteranno la Priamar.

La cronaca.

Quiliano&Valleggia – Masone 1-0 (p.t. 1-0)

Enrico Ferraro schiera la squadra di casa con Ferro, Tedesco, Carocci, Salani, Fabbretti (cap.), Russo, Bazzano, Murialdo, Perrone, Saino, Meta.

A disposizione: Cambone, Bondi, Rubino, Fanelli, Canale, D’Amico, La Piana, Luma, Rankoth.

Luca Cavanna manda in campo il Masone con Fiori, L. Macciò, Vivarelli, E. Macciò, Gesualdi, A. Pastorino (cap.), L. Pastorino, Narducci, Craviotto, Muto, Minardi.

Riserve: Odone, Pappalardo, Parodi, Cartosio, Bottino, Pizzorno, Siri, Piccardo, Rotunno.

Arbitra Matteo Facino della sezione di Genova.

Circa duecento gli spettatori, con il numeroso gruppo di giovani sostenitori locali che incita incessantemente la squadra quilianese con cori, bandiere e tamburo.

Padroni di casa in maglia bianca con banda trasversale rossa, calzoncini e calzettoni rossi. Ospiti in maglia rossa con calzoncini e calzettoni bianchi.

Il Q&V scende in campo con Ferro tra i pali; in difesa da destra Tedesco, Salani, Russo, Carocci; a centrocampo Saino, Fabbretti, Murialdo, Bazzano; davanti la coppia composta da Meta e Perrone.

Masone con Fiori in porta; linea difensiva con L. Macciò, A. Pastorino, Gesualdi, Vivarelli; E. Macciò davanti alla difesa, L. Pastorino, Narducci, Muto sulla mediana; Craviotto e Minardi coppia d’attacco.

Prime fasi al piccolo trotto; le due squadre si studiano badando a non scoprirsi troppo. Nei primi dieci minuti non si annotano azioni degne di nota.

Al 12° una punizione calciata da Tedesco è facile preda di Fiori.

Al 17° i locali recuperano palla sulla trequarti, Bazzano avanza, si accentra e conclude: tiro smorzato da A. Pastorino, Fiori blocca.

Al 19° L. Macciò conquista un conquista un corner dalla destra. Sugli sviluppi il tentativo di L. Pastorino si trasforma in un assist per un compagno che però è in fuorigioco.

Al 24° azione prolungata del Q&V, palla sulla destra per Saino, cross teso che scorre pericolosamente sotto porta e viene deviato in angolo.

Al 26° Quiliano&Valleggia in vantaggio. Imbucata perfetta di Perrone per Carocci che dal vertice dell’area piccola con un diagonale infila il pallone alla sinistra del portiere. 1 a 0.

Al 27° raddoppio sfiorato. Lungo lancio per Perrone che a tu per tu con Fiori si fa respingere la conclusione ravvicinata.

Il Masone non riesce a reagire in maniera convinta ed è il Quiliano&Valleggia che continua a fare la partita.

Al 37° Craviotto triangola con Muto e conclude, Russo si oppone e respinge il suo tiro.

Al 40° Carocci prova il sinistro da fuori: alto.

Al 41° azione che si sviluppa in orizzontale, da Perrone a Meta, palla a Bazzano, il suo esterno termina sul fondo.

Il primo tempo si conclude senza recupero, dopo un angolo calciato da Craviotto e allontanato di testa da Russo.

Secondo tempo. Nel Masone in campo Carosio al posto di Vivarelli.