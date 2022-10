Prima Categoria, Coppa Liguria. La cronaca del secondo tempo di Savona vs Mallare

SAVONA 1 (32 Di Roccia) vs MALLARE 2 (30′ Caruso, 75′ Pistone)

30′ PISTONE! IL VANTAGGIO DEL MALLARE! Il numero 6 insacca in rete dopo la risposta di Barbara sulla punizione di Caruso: è 2-1 per i rossoblù.

27′ Sempre Bogliacino a creare azioni pericolose con i suoi cross in mezzo, stavolta è Pondaco a liberare.

25′ Bogliacino prova ad andare sul fondo per mettere la palla in mezzo, ma Moscino fa buona guardia e manda in corner. Buona prestazione del numero 8.

21′ Ecco Pondaco provare subito a calciare. La posizione è distante dalla porta, come il risultato della conclusione.

18′ Fuori Dalipi per Pondaco, ecco la seconda mossa di Frumento.

15′ Di Roccia trattiene per la maglia Siri e viene ammonito.

9′ Prima sostituzione anche per il Mallare: fuori Oliveri e dentro Siri.

8′ Marenco prova ad indirizzare la palla verso la porta sugli sviluppi di un corner: fuori di poco!

6′ Lanzarotti prova la conclusione rasoterra su punizione: Mondano si tuffa e blocca bene.

4′ Caruso prova a replicare la rete su punizione, ma da una posizione ancora più distante: palla alta sopra la traversa.

3′ Parte più attivo il Mallare, che già in due occasioni ha potuto provare a far male ai biancoblù.

1′ Di Roccia perde un pallone sanguinoso e, per sua fortuna, Foglino difetta nel controllo palla che finisce tra le braccia di Barbara. Che rischio per il Savona!

Il Savona rientra in campo e chiede scherzosamente a Frumento se sia possibile fare una petizione per dare sempre la maglia numero 10 a Di Roccia, vista la splendida rete messa a segno. Ora rientra anche il Mallare e il tecnico biancoblù ufficializza il primo cambio della gara: fuori Esposito e dentro Matarozzo, si vuole evitare di subire un infortunio a metà settimana.

Secondo tempo

45′ Si fa male anche Esposito, ma stavolta l’arbitro rimane lì presente. Dopo il soccorso della panchina e il susseguente rientro, termina il primo tempo: Savona e Mallare vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

44′ Moscino si fa male e Pollero non si avvicina a sincerarsi delle sue condizioni, mandando direttamente a controllare un componente della panchina. Quintavalle discute un po’ con il direttore di gara, ma quest’ultimo non ha intenzione di cambiare atteggiamento e rimane fermo.

40′ Come volevasi dimostrare, si è parlato troppo presto…partita che si sta un po’ bloccando in direzione del duplice fischio di Pollero.

34′ Caruso su punizione serve una gran palla tesa per i suoi compagni in area, ma nessuno ne approfitta e finisce sul fondo. Dall’altra parte risponde subito Dalipi, calciando a lato della porta. Si accende la sfida.

32′ PAREGGIO IMMEDIATO DEL SAVONA! GOL INCREDIBILE DI DI ROCCIA! L’altro numero 10 della partita la mette sotto l’incrocio, una conclusione di pregevole fattura apprezzata sugli spalti e dalla panchina, con Quintavalle che si inchina.

30′ E ARRIVA ADESSO! CARUSO! Su un calcio di punizione dalla sinistra il numero 10 insacca in rete superando Barbara: cambia il parziale al Briano.

29′ Altro tiro per il Savona, stavolta di Dalipi. Il Mallare sta facendo molta fatica a proporsi davanti, serve un cambio di passo.

27′ Di Roccia effettua in tiro-cross che Mondano fa suo in due tempo non senza fatica.

24′ Brazzino calcia da fuori e per poco non segna un bel gol al volo. Ora il Savona attacca con la spinta del proprio pubblico.

22′ Tutto il Mallare lamenta un tocco di mano da parte di un difensore, ma l’arbitro non lo ravvisa e Barbara si avventa ad avviare il contropiede. La corsa di Fancellu viene fermata da Croce, che viene ammonito. Sulla punizione c’è Esposito che calcia troppo alto.

21′ “Alè Alè Alè Sanna”, inizia il canto dei tifosi biancoblù.

16′ Caruso ci riprova da fuori ma stavolta la sfera esce a lato. C’è del nervosismo tra i giocatori rossoblù in questa prima fase di gioco, soprattutto proprio da parte del numero 10, invitato alla calma da tutta la squadra e dal proprio allenatore: “Se non la smetti entro cinque minuti ti tolgo”.

13′ Marrapodi serve una bella palla ad Esposito, che però viene fermato dalla difesa rossoblù. Applaude la panchina che sta seguendo la gara con serenità e dando consigli a tutti i vari giovani presenti in campo.

9′ Lanzarotti prova a calciare da posizione defilata, ma Montano è attento e devia la sfera.

8′ Si gioca ad un bel livello di intensità qui al Santuario: il Savona sta cercando di rispondere al brivido inziale del valbormidesi.

2′ Palo di Caruso! Il calcio di punizione del numero 10 rossoblù è quasi perfetto: tra i fumogeni, la palla finisce sul legno alla sinistra di Barbara.

Inizia la sfida!

Primo tempo

Savona. Buonasera a tutti dallo stadio Augusto Briano del Santuario per vivere assieme una gara degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima Categoria. Il Savona si prepara ad affrontare i valbormidesi del Mallare. La squadra di mister Alloisio è riuscita a far punti con Argentina e San Filippo Yepp, mentre è uscito sconfitto nei match con Plodio, Millesimo e l’ultimo con l’Andora nel quale ha subito ben sei reti. Non un inizio dei migliori ma le distanze sono esigue e il campionato è lungo.

Sul fronte biancoblù ci sono state novità riguardanti l’identità dei due giocatori camerunensi. Ma l’unico fattore certo resta sempre ciò che accade sul campo, con i ragazzi di Frumento che continuano ad essere imbattuti in campionato e, per lo più, sono reduci dalla vittoria del derby contro lo Speranza. Insomma, Savona vs Mallare è pur sempre una partita che può regalare i propri spunti, con tanti giovani da una parte e dall’altra.

Le formazioni ufficiali:

Savona: 1 Barbara, 2 Fontana, 3 Marrapodi, 4 Brazzino, 5 Apicella, 6 Esposito, 7 Fancellu, 8 Moscino, 9 Lanzarotti, 10 Di Roccia, 11 Dalipi. A disposizione di mister Ermanno Frumento ci sono: 12 Porta, 13 Pondaco, 14 Matarozzo, 15 Brema, 16 Quintavalle, 17 Rapetti.

Mallare: 1 Mondano, 2 Croce, 3 Siri, 4 Gillardo, 5 Torrini, 6 Pistone, 7 Bogliacino, 8 Oliveri, 9 Foglino, 10 Caruso, 11 Marenco. A disposizione di mister Andrea Alloisio ci sono 12 Kadrija, 13 Carella, 14 Siri , 15 Murgia, 16 Vero.

Arbitra Pietro Pollero della sezione di Savona.