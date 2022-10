Prima Categoria “B”: punti in trasferta per Albissole e Priamar, débâcle Vadese

Si sono giocati questo pomeriggio tre anticipi genovesi del girone “b” di Prima Categoria. In corso, invece, il match tra Spotornese e Città di Cogoleto in scena al Picasso di Quiliano.

Muovono la classifica l’Albissole e la Priamar Liguria. I ceramisti, dopo due vittorie, non vanno oltre al pareggio (2 a 2) sul terreno di gioco dell’Olimpic di Genova Pra’. Per come si era messa, un punto guadagnato visto che gli avversari si erano portati sul doppio vantaggio. Rebagliati e l’implacabile Romano hanno evitato la prima sconfitta stagionale.

Dopo la vittoria contro la Veloce, la Priamar Liguria di mister Gianfranco Pusceddu ottiene un buon punto in chiave salvezza contro il Multedo. Il rigore realizzato da Lanteri nella ripresa ha fissato il punteggio sul definitivo 1 a 1.

Prosegue il momento negativo della Vadese, che è incappata nella terza sconfitta in altrettanti incontri. Sul difficile campo del Masone, la squadra di Saltarelli è stata superata 5 a 1. Il goal della bandiera, giunto quando gli avversari erano avanti di quattro lunghezze, è stato siglato da Sarpa. Inizio di stagione sotto una cattiva stella per la squadra granata, che ha incassato 12 goal in tre gare segnandone soltanto due.