Prima Categoria “B”, la Spotornese vince e convince: 4-2 contro la Letimbro e primato a -1

Risultato: Letimbro 2-4 Spotornese (5’ Vanara, 28’ Bogarin, 35’ Greco, 50’ Aglietto, 81’ Intili, 83’ Vario)

Savona. Oggi presso l’Augusto Briano si sfidano Letimbro e Spotornese in una delle gare valevoli per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).

Le formazioni

La Letimbro di mister Oliva si schiera con Cerone, Murialdo, Belmonte, Valdora, Rossetti (C), Crino, Penna, Pescio, Aglietto, Frumento e Odenato.

A disposizione ci sono Venturino, Vario, Zignego, Giusto, Fudaleo, Russo, Guerra e Nocerino.

La Spotornese risponde con Filippi, Zhuzhi, Crovella (C), Greco, Ottonello, Cosentino, Bogarin, Orcino, Carminati, Vanara e Colombino.

In panchina si accomodano Genta, Basso, Ferro, Lione, Shahini, Bianco, Ormenisan, Tomasi e Intili.

Arbitro del match è il signor Simone Battiato della sezione di Genova.

La cronaca

Alle ore 14:55 l’arbitro comanda l’inizio della sfida.

Al 5’ pronti via e Vanara trova immediatamente la rete del vantaggioboer i suoi: 0-1 Spotornese al Briano!

Al 13’ mentre le due squadre cercano di prendere le misure spicca la splendida cornice di pubblico presente sugli spalti.

Al 21’ la Letimbro prova a reagire senza tuttavia riuscire a creare particolari problemi a Filippi.

Al 28’ gli ospiti raddoppiano. Bogarin fa esplodere i Drunkerz, è 0-2 al Briano!

Al 35’ la Spotornese cala il tris. Greco dalla distanza pesca l’incrocio dei pali battendo un incolpevole Cerone: è 0-3 al Briano!

Al 41’ la Letimbro prova a reagire, ma con scarsi risultati.

Termina così 0-3 un primo tempo divertente, una prima frazione in cui la Spotornese con cinismo ha saputo concretizzare le migliori occasioni create.

Alle 15:50 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio per la Spotornese, tre variazioni invece nella Letimbro: Vario, Giusto e Russo prendono il posto di Odenato, Valdora e Penna.

Al 5’ ecco i padroni di casa. Aglietto di testa batte Filippi aggiungendo del pepe ad un secondo tempo che si profila molto interessante: è 1-3 al Briano!

Al 10’ mister Dorigo cerca maggiore equilibrio con una sostituzione: Intili subentra a Vanara (autore del primo gol per la Spotornese),

All’11’ clamorosa occasione per i padroni di casa. Russo lanciato in velocità riesce a scartare Filippi e a calciare, ma il suo tentativo viene eroicamente salvato sulla linea da un difensore avversario: che brivido per la Spotornese!

Al 13’ Intili prima e Bogarin poi provano a rimettere in sicurezza il risultato, ma la retroguardia della Letimbro in un primo momento e Cerone successivamente confermano il cambio di mentalità da parte dei padroni di casa rispondendo presenti.

Al 19’ Pescio viene ammonito dal direttore di gara: protesta il pubblico di fede gialloblù.

Al 20’ Rossetti interviene in maniera scomposta: cartellino giallo anche per lui.

Al 23’ mister Oliva prova a riprenderla con una sostituzione: dentro Zignego, fuori Pescio.

Al 24’ è ancora la Letimbro ad operare un cambio con Fidaleo che scende in campo al posto di Murialdo.

Al 28’ Greco compie un fallo tattico venendo sanzionato dal direttore di gara.

Al 30’ proprio Greco prova a sorprendere Cerone con una conclusione a giro dal limite dell’area, risponde presente respingendo con i pugni l’estremo difensore dei gialloblù.

Al 31’ mister Dorigo opta per schierare Bianco al posto di uno stremato Carminati.

Al 32’ Frumento spezza una ripartenza avversaria: nessun dubbio per l’arbitro, è cartellino giallo anche per lui.

Al 33’ Colombino si presenta a tu per tu calciando, ma Cerone ancora una volta abbassa la saracinesca tenendo in partita i suoi.

Al 36’ Intili trasforma uno splendido suggerimento a porta spalancata mettendo probabilmente la parola fine al match: è 1-4 al Briano!

Al 38’ Vario la riapre! Gol di prepotenza del numero 9 gialloblù, la Letimbro prova a crederci. Nel frattempo Dorigo corre ai ripari con una doppia sostituzione: Bogarin e Greco lasciano il campo, al loro posto entrano Shahini e Lione.

Al 40’ Fidaleo viene ammonito a causa di un intervento duro.

Al 43’ i cartellini gialli dominano la scena, l’arbitro sceglie questa soluzione per tentare di domare un accenno di rissa.

L’arbitro comanda 5 minuti di recupero.

Termina 2-4 senza ulteriori emozioni un match davvero divertente, una sfida scoppiettante in cui la Spotornese ha saputo capitalizzare al meglio le occasioni create rilanciando prepotentemente la sua candidatura per le zone nobili della classifica.