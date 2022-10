Prima “B”. Savona in anticipo per accorciare, spicca Letimbro-Spotornese, Albissole match da non fallire

Classifica cortissima in alto nel Girone “B” di Prima Categoria. La metà delle squadre può dire al momento di essere prima o seconda in classifica. Su quattordici team, tre sono al primo posto a quota 7 e ben quattro al secondo con 6 punti. Situazione compatta dovuta anche alla penalità della Letimbro, unica formazione ad aver vinto le tre partite.

Classifica: Masone, Quiliano&Valleggia e Albissole 7; Letimbro, Spotornese, Speranza e Pra’ FC 6; Savona 5; Priamar Liguria e Multedo 4; Olimpic 1; Città di Cogoleto, Veloce e Vadese 0.

Savona per una serata in vetta solitaria

Dietro a questo gruppo, staziona il Savona. La formazione di Ermanno Frumento proverà domani alle 15 al Santuario a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa contro la Veloce, arrivata dopo due 0 a 0 nelle prime giornate. Avversario di turno il Multedo. Il Savona si presenterà alla gara di domani dopo non aver brillato contro i giovani granata. A far da stimolo, tuttavia, gli altri incroci: gli striscioni potrebbero trascorrere il sabato da capolista sperando di non subire la domenica troppi controsorpassi. Ma qualcuno perderà punti visti gli incroci al vertice.

Quiliano&Valleggia – Masone e Letimbro – Spotornese

Il Savona guarderà dunque con particolare attenzione al match del “Picasso” di Quiliano tra i padroni di casa del Quiliano&Valleggia e il Masone. I quilianesi, ancora senza goal al passivo, sono forse la squadra più in forma del torneo mentre i genovesi hanno beneficiato del successo a tavolino contro la Letimbro.

L’altro match di cartello domenicale andrà in scena al Santuario: la Letimbro ospiterà la Spotornese. Una partita che potrà dare indicazioni in più sulle ambizioni di due squadre partite alla grande. Match che acquisirà un po’ di pepe in più anche per i tanti ex che saranno presenti in campo. Senza dimenticare le due tifoserie sugli spalti, visto che anche i gialloblù stanno incrementando il pubblico sugli spalti.

L’Albissole pianifica la fuga in avanti

Ghiotta occasione per l’Albissole. Il match contro la Priamar Liguria non pare proibitivo e dunque la squadra di Sarpero ha la possibilità, in caso di vittoria, di volare a dieci punti. Un bottino che potrebbe valere il primato in solitaria qualora Quiliano&Valleggia e Masone pareggiassero. Di certo, la Priamar venderà cara la pelle e ha dimostrato di potersela giocare nonostante il pesante restyling estivo e le tante partenze.

Vadese, urge sbrigarsi

La Vadese, tre sconfitte su tre, deve provare a fare punti. Gli uomini di mister Saltarelli proveranno a evitare la quarta sconfitta consecutiva ospitando al “Chittolina” lo Speranza di mister Mario Gerundo. Rossoverdi che saranno determinati a riscattare il pesante passivo, 3 a 0, patito domenica scorsa nel derby contro la Letimbro.

Veloce per continuare a crescere

Altro test difficile per la Veloce. La squadra granata ha ben figurato contro il Savona pur non raccogliendo punti. Contro la quotata formazione genovese del Praì FC sarà necessario riproporre perlomeno una prestazione analoga per provare a muovere la classifica. Completa il quadro il derby genovese tra Città di Cogoleto, ancora fermo a zero, e l’Olimpic, formazione che dopo due sconfitte è riuscita a fermare l’Albissole sul 2 a 2.