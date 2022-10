Prima amichevole e poi sugli spalti per la partita di serie A del Derthona: bella esperienza per i ragazzi del New Basket ABC Ponente

Tortona. Bellissima esperienza a Tortona per l’Under 14 e per la squadra Esordienti 2011 del New Basket ABC Ponente: prima giocano due belle amichevoli, poi accorrono ad assistere alla partita di Serie A Derthona – Pesaro.

Gli Esordienti giocano due belle amichevoli con Derthona Basket e Castellana Basket in gare molto equilibrate e formative per i cestisti scesi in campo.

Gli Under 14 scendono in campo dopo i più piccoli e giocano con Derthona un match molto utile in vista dell’avvio del campionato.

Dopo queste belle esperienze la comitiva si dirige al palazzetto per assistere alla gara di Serie A, in cui la squadra di casa ha la meglio su Pesaro al termine di un bel match che ha fatto appassionare il numeroso pubblico presente.

“Siamo contenti di questo bel sabato dedicato al basket che sicuramente replicheremo per altri gruppi. Ringraziamo Derthona Basket per l’invito e per come ci ha accolti. In tutto, tra ragazzi, genitori e allenatori eravamo quasi ottante ed è stato molto emozionante quando lo speaker ha chiamato i nostri giovani di Alassio, Albenga e Ceriale. Avere la possibilità di assistere a gare di Serie A vicino alla Liguria è motivo in più per coinvolgere più ragazzi possibili con l’augurio che sempre più persone possano assistere a eventi così belli”, commentano dalla società.