Prima “A”. San Francesco Loano chiamata alla prova Camporosso, Aurora e Pontelungo osservano e si sfidano

Per il rifiuto di scendere in campo contro l’Aurora dell’Atletico Argentina, il Giudice Sportivo ha inflitto un punto di penalizzazione agli imperiesi, oltre alla vittoria a tavolino per la formazione valbormidese.

Allora la classifica è diventata la seguente:

San Francesco Loano, Aurora e Camporosso 9; Pontelungo e Plodio 6; Vadino, San Filippo Neri Yepp 4; Andora, Virtus Sanremo e Millesimo 3; Oneglia 2; Mallare e Altarese 1, Atletico Argentina -1.

Insomma, un inizio di campionato che può già prevedere quanto esso sarà equilibrato nella sua interezza e che, proprio in questa quarta giornata, renderà ancora più interessanti gli scontri diretti.

Spicca Camporosso vs San Francesco Loano, entrambe a punteggio pieno insieme all’Aurora di mister Adami, chiamata ad ospitare il ben attrezzato Pontelungo. L’esito di questi due incontri interesserà molto la parte alta della classifica, mettendo in chiaro la/le nuove capolista di giornata.

Il Mallare affronterà in casa l’Argentina per cercare di raggiungere la prima vittoria stagionale, come tenterà l’Altarese in casa della Virtus Sanremo. Anche il Millesimo giocherà in terra imperiese, contro l’Oneglia, alla caccia dei tre punti, mentre San Filippo Yepp e Vadino si daranno il cambio al Riva: i primi impegnati contro il Plodio alle 15, mentre i secondi contro l’Andora alle 17.