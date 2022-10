Prevenzione oncologica, arrivano i ciclamini della solidarietà Ant

Albenga. Tornano i “ciclamini della solidarietà Ant” per sostenere i progetti di prevenzione oncologica per il nostro territorio.

A partire da sabato 22 ottobre e per tutto il mese i volontari di Ant aspettano i donatori presso i banchetti della solidarietà con piante di mille colori. “Scegliendo un ciclamino della solidarietà Ant abbellirai la tua casa o il tuo balcone, ma soprattutto farai un grande gesto di solidarietà” affermano gli organizzatori.

Il 22, il 23, il 29, il 30 e il 31 ottobre saranno presenti presso largo Doria dalle 9.30 alle 19. E sabato 22 ottobre dalle ore 17 presso l’Auditorium San Carlo in collaborazione con la Fidapa Bpw Italy sezione di Albenga durante la presentazione del libro “Semplicemente noi… Un viaggio lungo vent’anni”.

“Se non riesci a passare ai banchetti potrai ritirare i tuoi bellissimi ciclamini anche presso la nostra sede in via Roma 46 ad Albenga o prenotarli telefonicamente allo 0182 556060 oppure al 371 4210207 – assicurano i volontari -. La prevenzione è l’azione più efficace nella lotta al tumore e Ant da sempre si impegna per renderla alla portata di tutti con programmi di sensibilizzazione e visite gratuite a favore di tutti i cittadini”.