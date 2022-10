Presentato al Festival di Roma il progetto cinematografico “Connessa ¿” interamente girato a Varazze

Varazze. Scritto da Mariandrea Cesari per la regia di Enrico Bonino, durante l’ultima edizione della festa del Cinema di Roma, finito da pochi giorni, è stato presentato il progetto cinematografico “Connessa ¿”, basato sul racconto omonimo scritto dalla giovane attrice, ora anche autrice Mariandrea Cesari, che aspira, dopo la realizzazione del cortometraggio, a diventare un vero e proprio film.

In attesa dell’anteprima del cortometraggio, prodotto da LampoTv in collaborazione con DLQ Creative Factory, per la regia di Enrico Bonino, il progetto ha avuto a Roma la possibilità di cominciare il suo ambizioso percorso.

Il breve film è, infatti, un primo step. Girato interamente a Varazze, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Varazze, il corto ha potuto contare sull’aiuto anche della Regione Liguria e la Genova Liguria Film Commission. Con un cast prestigioso, dove, oltre alla stessa Mariandrea, si trovano Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, Giorgia Wurth ed Ilaria Antonello il cortometraggio vanta anche nel reparto tecnico eccellenze sia locali che nazionali come il direttore della fotografia Giovanni Mammolotti.

Al Festival di Roma è stato quindi presentato il trailer e l’intero progetto, con una madrina d’eccezione, Gabriella Carlucci che ha invitato Mariandrea ed il regista Bonino all’evento italian-serbianfilmfestival, all’interno del programma della festa del Cinema di Roma.

Il progetto di Connessa quindi prosegue spedito e ha già destato l’interesse di Filmcommission sia serbe, che italiane, mentre, contestualmente, il cortometraggio verrà presto proiettato nei migliori festival nazionali ed internazionali.

Il film narra la storia di due sorelle, Isa ed Anna, molto scosse dalla morte della madre. Isa in particolare decide di provare a superare il lutto ricorrendo all’ipnosi regressiva con terapia on-line, seguita da un’eccentrica dottoressa. Ma quando, durante una seduta, la connessione on-line si interrompe lasciando Isa sotto ipnosi le cose si complicano. Da queste premesse la storia si dipana in un viaggio on the road, scanzonato e divertente dove non mancheranno neppure i viaggi nel tempo.

La genesi di Connessa¿ è decisamente curiosa: ispirata a fatti realmente accaduti, almeno in parte, con la complicità della sua vulcanica fantasia la giovane sceneggiatrice, Mariandrea Cesari ha elaborato una storia divertente, a tratti commovente, dedicata alla nonna Maria.

Il regista Enrico Bonino, che già in passato aveva lavorato con Mariandrea in pubblicità, letta la storia ed intuito la sua freschezza ed originalità, insieme alla Lampo Tv di Milano e a DLQ creative factory di Savona si è subito attivato per trasformare il progetto in realtà, realizzando dapprima il corto ed aiutando ora Mariandrea nello sviluppo del lungometraggio.

Bonino, regista AIR3 (associazione registi italiani), lavora nel cinema e pubblicità, ha collaborato con realtà importanti e molti suoi lavori sono stati selezionati e hanno vinto premi in festival internazionali. Nonostante sia attivo su tutto il territorio nazionale, è molto legato alla sua Liguria dove a Savona ha infatti fondato, insieme all’attore Alessandro Campanile, Tiziana Voarino e alla starfilm Liguria, la Creative Academy, scuola professionale per i mestieri del cinema compreso il doppiaggio. Ora non resta che vedere come si evolverà il progetto.