Presa Diretta, Asl2: “Nel savonese in itinere procedura per assumere 4 persone, Punto Nascite aperto quando sicuro e di qualità”

Pietra Ligure. Al centro cento Oss a La Spezia in cassa integrazione, ma anche i dolori degli ospedali di Albenga e Pietra Ligure: il primo senza pronto soccorso, il secondo senza punto nascite. Il servizio di Presa Diretta andato in onda ieri sera ha suscitato la reazione anche dell’Asl savonese.

“E’ in itinere la procedura dell’Asl2 per attingere alla graduatoria degli specializzandi del concorso per dirigente medico specialista in ostetricia e ginecologia per assumere complessivamente 4 unità entro dicembre 2022” tengono a specificare.

Per quanto riguarda invece il punto nascite, Asl2 dichiara: “L’impegno dell’azienda sanitaria è quello di riaprire il Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona in sicurezza, con personale adeguatamente formato e preparato, e a questo proposito sarà importante il supporto dei 2 ginecologi esperti già in servizio per fornire quell’esperienza utile al nuovo personale appositamente assunto”.

“I tempi del completamento dell’organico sono quindi essenziali per riaprire a Pietra Ligure il Punto Nascite offrendo un servizio sicuro e di qualità alla cittadinanza” concludono.