Ponte Ognissanti, gli albergatori savonesi: “Quasi tutto esaurito, ma molte strutture chiuse”

Savona. Complici le alte temperature e il clima estivo, nel savonese, come nel resto della Liguria, gli alberghi rimasti ancora aperti hanno registrato il quasi tutto esaurito. E’ il bilancio degli albergatori savonesi per il ponte di Ognissanti.

“Le previsioni davano tempo molto bello e la gente ne ha approfittato per prendere l’ultimo raggio di sole. Quest’anno è venuta molta più gente perchè lo scorso anno non c’era stato questo ponte e il tempo non era così favorevole”, ha sottolineato Carlo Scrivano, direttore dell’Unione Provinciale Albergatori Savona.

Dopo le chiusure degli anni scorsi per le limitazioni dovute alla pandemia, ora preoccupa il caro bollette. “E’ la spinta definitiva alla chiusura degli alberghi – aggiunge Scrivano -. Se qualcuno negli anni scorsi decideva di aprire per Natale un po’ per vocazione e per fidelizzare la clientela, ora tanti hanno deciso di chiudere ora per riaprire ad aprile. Chiuderanno molte più strutture dell’anno scorso”.

Le bollette, anche per gli alberghi, sono aumentate del 300%: “Se la bolletta rimane a questi livelli non c’è convenienza a tenere aperto nei mesi invernali quando c’è un calo delle presenze eccetto i 10 giorni tra Natale e Capodanno”, ha concluso Scrivano.

Fa eco il presidente di Federalberghi Savona Andrea Valle: “Le strutture aperte hanno registrato sold out, ma più della metà sono chiuse ormai“.

Più ottimista sul caro bollette: “Tanti sperano di riuscire ad aprire nelle feste natalizie, stringendo i denti, come gli altri anni. La questione preoccupa – conclude Valle -, ma tanti sono fiduciosi di ritornare alla normalità“.