“Pomeriggio al complesso San Giacomo e mattinata in mare con Assonautica”: itinerari alla riscoperta di Savona

Savona. Progetto “Da San Giacomo a Miramare“: due interessanti eventi organizzati da Coop Liguria Sezione soci di Savona, in collaborazione con l’Associazione Amici del San Giacomo e con Assonautica.

Un pomeriggio dedicato alla salita al complesso del San Giacomo ripercorrendo parte delle antiche mura della città di Savona ed una mattinata in mare, sulle imbarcazioni messe a disposizione dai soci di Assonautica, per scoprire angoli visuali inediti della collina.

Scopo del progetto è “ripercorrere la storia e la trasformazione che quest’area di Savona ha subito dall’Ottocento sino ai nostri giorni e si concluderà all’inizio del prossimo anno con una conferenza che illustrerà le trasformazioni dell’area di Miramare, passando dai fasti di fine ‘800 al decadimento del periodo industriale per giungere all’attuale approdo per la nautica sociale”.

L’uscita in barca era stata organizzata per il 24 settembre ma, a causa di condizioni meteo marine sfavorevoli, è stata posticipata a sabato primo ottobre.

“Quella mattina, – hanno spiegato gli organizzatori, – la banchina di Miramare era veramente molto animata, con una trentina di ospiti, gli armatori, gli aiutanti di bordo ed anche i soci che abitualmente frequentano i pontili di Assonautica soprattutto nei fine settimana. Prima dell’imbarco i partecipanti hanno ricevuto spiegazioni dell’evento”.

Tra gli interventi è stato particolarmente interessante quello di Romilda Saggini, che ha parlato degli antichi libri appartenenti alla Biblioteca del San Giacomo, ritrovati grazie alle sue ricerche ed esposti in mostra permanente nella biblioteca del campus universitario di Savona.

Gli interventi si sono conclusi con il benvenuto agli ospiti da parte del presidente di Assonautica Savona Giovanni Bauckneht. Sono poi stati predisposti i vari equipaggi, ognuno dei quali si è diretto al proprio pontile con i suoi ospiti per l’imbarco. La navigazione ha avuto inizio per tutte barche in direzione della Margonara per proseguire, dopo avere osservato dal mare il Complesso del San Giacomo, navigando lungo costa verso ponente, ognuna con una propria rotta.

“Le uscite in mare, – hanno aggiunto da Assonautica, – danno la possibilità di osservare la nostra splendida costa da un punto di vista diverso, di godere il fascino della navigazione scoprendo ogni volta nuovi particolari del litorale. Alla fine gli ospiti erano entusiasti dell’esperienza in mare. L’interesse per la scoperta di una parte della storia di Savona che molti ignorano, unita all’opportunità di fare nuove conoscenze, ha reso l’esperienza molto piacevole anche per chi li ha accolti sulle imbarcazioni”.

“Quella con Coop Liguria e con l’Associazione Amici del San Giacomo si sta dimostrando un’ ottima collaborazione. Ringraziamo gli organizzatori dell’evento ed i soci che hanno offerto la loro disponibilità rendendone possibile la realizzazione”, hanno concluso.