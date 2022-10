Politica, è nata la piattaforma “coraggio PD”: l’europarlamentare ligure Brando Benifei promotore dell’iniziativa

Italia. È nata la piattaforma ‘coraggio Pd’, anche i savonesi hanno partecipato sabato 29 a Roma al lancio di questo percorso.

Brando Benifei eurodeputato primo promotore dell’iniziativa, Aurora Lessi consigliere comunale a Savona tra i promotori del territorio savonese.

“‘Quando tutto è a rischio, ci vuole coraggio’. A 15 anni dalla sua fondazione, il Pd si trova davanti a un bivio: rassegnarsi al declino o rinnovarsi profondamente. Dall’urgenza di dare un contributo forte alla fase costituente che porterà al nuovo congresso nasce Coraggio Pd, la piattaforma politica promossa da tanti militanti, dirigenti, attivisti e amministratori del Partito Democratico”, si legge in una nota.

Il percorso è iniziato e tra i promotori e partecipanti all’incontro e al percorso che ha già raccolto grandissima attenzione nella base e nel gruppo dirigente, il capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo Brando Benifei, la più giovane deputata democratica Rachele Scarpa, la segretaria nazionale dei Giovani Democratici Caterina Cerroni, i consiglieri comunali Lessi Aurora da Savona e Alessandro Oderda da Vado Ligure, il neo segretario provinciale GD Andrea Ferrari, moltissimi consiglieri comunali, assessori di piccole e grandi città, iscritti.

Fra le oltre 500 adesioni, “persone provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, in particolare un numero altissimo di giovani sotto i 30 anni: il futuro del Partito passa necessariamente da qui, energie nuove, idee chiare e figure credibili”.

“Abbiamo deciso di metterci in gioco per provare a dare quella spinta necessaria per risvegliare gli animi assopiti e ingessati di questo Partito, siamo persone normali, vogliamo un futuro di qualità in questo paese, e come diceva Berlinguer se ci organizziamo, ci impadroniamo di ogni ramo del sapere e lottiamo con i lavoratori e con gli oppressi, non c’è più scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull’ingiustizia. Insieme possiamo farcela”, ha aggiunto Lessi.