Il Plodio sale a sei punti dopo tre giornate nel girone “A” di Prima Categoria. Un ruolino di marcia ottimo per una neopromossa. Dopo aver superato al Comunale il Mallare nella gara d’esordio, domenica la squadra di mister Dario Roso ha battuto il Vadino 2 a 1.

La squadra ingauna guidata da mister Alessandro Giunta era passata in vantaggio intorno al quarto d’ora di gioco con Miserendino. Ma i padroni di casa sono riusciti a ribaltare la gara grazie alla prima marcatura in prima squadra di Scarsi e al rigore trasformato da Spinardi.

Lorenzo Scarsi ha commentato ai microfoni del club il prezioso successo: “Sono contento per il goal, è stata una partita difficile soprattutto all’inizio. Col carattere del Plodio siamo riusciti a raddrizzarla. Cerco di dare sempre il massimo in campo anche quando gioco meno. Per salvarci dobbiamo giocare con grinta”.