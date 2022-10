Pietra Ligure, grande commozione per l’ultimo saluto a Michele Teghillo

Pietra Ligure. Gli amici di sempre si sono stretti alla mamma Teresa e alla cugina Luisa per l’ultimo saluto a Michele Teghillo, il 46enne di Pietra Ligure prematuramente scomparso dopo un ricovero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito di una infezione, che è andata peggiorando fino al tragico decesso.

Questa mattina, nella chiesa del Soccorso, si sono svolti i funerali: grande commozione e tristezza per la prematura perdita di Michele, che ha lasciato sgomento e incredulità nell’intera comunità pietrese.

Nel corso della cerimonia funebre le parole di addio al 46enne: nell’omelia è stata ricordata la sua figura e la sua vita, una partecipazione che ha fatto seguito ai numerosi messaggi che si sono riversati sui social, e non solo, alla notizia della sua morte: la sua grande passione per la musica, nelle serate allo storico Giuditta Rock Cafè di Borgio Verezzi e come chitarrista dei “Wojtila Sunrise”, con la quale si è esibito in molti locali del savonese, oltre all’attività nello studio di registrazione a Finale Ligure.

Fra Severiano ha evidenziato, in questo momento di profondo dolore e inquietudine, il senso dell’addio al fratello Michele, “un addio cristiano, nel significato di un arrivederci verso la Casa del Signore…”.

Negli ultimi anni è stato tecnico specializzato per una ditta straniera.

Su volontà della famiglia nessun fiore, ma solo offerte alla pubblica assistenza “Pietra Soccorso”.

Al termine dei funerali la benedizione e l’abbraccio finale alla salma da parte della cara mamma e degli amici di sempre, che, anche se lontani e alcuni all’estero, non hanno voluto mancare per l’ultimo saluto a Michele. A seguire la cremazione.