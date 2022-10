Pietra Ligure, approvato in consiglio il nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche e il piano delle aree

Pietra Ligure. Nella seduta di martedì 18 ottobre, il consiglio comunale di Pietra Ligure ha approvato all’unanimità la modifica del “Regolamento comunale per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche e del piano delle aree pubbliche destinate al commercio”, proposto alla discussione dalla giunta e illustrato in consiglio dall’assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella.

“Si è reso necessario procedere con l’adeguamento ed il riordino del precedente piano del commercio su aree pubbliche, approvato nel 2010, per aggiornarlo alle modifiche normative nazionali intervenute negli ultimi anni e a quelle apportate dalle numerose delibere della giunta regionale, specificatamente quella del dicembre scorso relativa alle modalità di rilascio delle concessioni di posteggio, che hanno modificato profondamento l’organizzazione e lo svolgimento del commercio su aree pubbliche – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore Cinzia Vaianella – Dopo esserci confrontati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, abbiamo proposto diverse integrazioni e modifiche all’organizzazione del mercato settimanale del ‘centro’ e di viale della Repubblica nonchè delle storiche fiere del ‘miracolo di San Nicolò”’dell’8 luglio, dell’Assunta del 15 agosto e di ‘San Nicolò’ del 6 dicembre, impegnandoci a garantire a ciascun operatore e concessionario di posteggio la disponibilità di una superficie di vendita non inferiore a quella originaria e rispettando, per ciò che concerne la nuova assegnazione dei posteggi, le graduatorie di anzianità e tutte le concessioni in essere”.

“Nello specifico, dopo aver sperimentato le ricadute positive sulla vivacità della vita di quartiere e anche e soprattutto sulle attività produttive stanziali portate dall’organizzazione dei banchi durante il periodo covid, abbiamo scelto di rendere permanente la collocazione dei banchi alimentari in piazza San Nicolò e di quelli non alimentari lungo via Matteotti e in piazza Castellino, favorendo, in tal modo, una sorta di beneficio ‘sinergico’ tra il mercato settimanale e le attività commerciali limitrofe. In conseguenza di questa nuova disloccazione dei banchi, inoltre, abbiamo provveduto a spostare il posteggio isolato stagionale di torrone e dolciumi da piazza Castellino lato monte alla contigua piazza Boselli, lato mare. Modifichiamo, altresì, anche l’area mercatale di viale della Repubblica sia per assecondare la diminuzione dei posteggi assegnati, dovuti alle numerose cessazioni di attività e alla revoca dei titoli autorizzativi a causa del superamento delle assenze consentite dalla normativa regionale vigente, sia per ragioni di pubblica sicurezza e viabilità, evidenziate dalla polizia locale, liberando le aree in prossimità delle rotatorie e rendendo fruibili gli attraversamenti pedonali. Lasciamo, invece, invariato il mercatino ortofrutticolo, poiché gli operatori svolgono la loro attività come produttori agricoli e quindi non sono disciplinati da uno specifico regolamento e anche il mercatino dell’antiquariato ‘PietrAntico’ non rietra nelle modifiche proposte al piano del commercio perchè considerato ‘manifestazione storica’, svolgendosi da più di cinque anni, e in considerazione del fatto che gli espositori sono esclusivamente ‘hobbisti’ o ‘creatori di opera del proprio ingegno ed artistiche’ e, come tali, disciplinati dagli aggiornamenti della legge regionale 1/2007 che definisce entrambe le figure. Invariate rimangono anche la collocazione dei posteggi isolati del banco dei fiori di viale Rivera e lo storico banco di prodotti alimentari di via Matteotti”.

“Siamo orgogliosi delle modifiche attuate con la nuova collocazione dei banchi e invitiamo tutti a scoprire il ‘nuovo’ mercato e, contemporaneamente, le nostre numerose ed eccellenti attività produttive che, non dimentichiamolo, hanno reagito egregiamente alle pesanti difficoltà degli ultimi anni, conseguenti alle limitazioni del covid, investendo e rinnovandosi costantemente, sia nella proposta commerciale che nella riqualificazione dei locali. Un ringraziamento particolare va di sicuro alla polizia locale che costantemente aiuta l’amministrazione comunale e gli uffici competenti nella buona riuscita del mercato settimanale e delle fiere cittadine”, concludono il sindaco De Vincenzi e l’assessore Vaianella.