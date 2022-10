Piazza De André ad Albenga, Distilo: “Grande cantautore ma cattivo esempio. Avremmo preferito un ingauno”

Albenga. “Nuova piazza di Albenga intitolata a De André? Non un buon esempio, avremmo preferito un ingauno”. È questo il pensiero del consigliere comunale Diego Distilo, che ha proseguito: “Domenica verrà inaugurata la nuova piazza al mare realizzata a scomputo da un intervento edilizio realizzato da un privato dove il comune di Albenga nulla ha fatto se non il supporto degli uffici tecnici e il posizionamento delle seggiole”.

“Una piazza al mare che speriamo porti aggregazione sociale anche in quella zona che è uno dei gioielli della nostra città. La piazza verrà intitolata ad un grandissimo cantautore Italiano Fabrizio De Andrè contro il quale nulla abbiamo da dire sulla sua storia da musicista e compositore certo è che con tutte le persone defunte in Città che hanno fatto del bene nel sociale e nello sviluppo della stessa avremmo preferito fosse intitolata ad altri e mi riferisco a Giacomin Gandolfo, Angelo Viveri, Rosy Guarnieri, Giacomo Sannazzari e chi più ne ha più ne metta”.

“Ora il nome scelto è un nome importante per la musica italiana ma come sempre le cose vanno dette tutte perche se De Andrè nella sua vita è stato un grandissimo cantautore si sa anche, per sua confessione, che la sua dipendenza da droghe e alcol non è un buon esempio per i nostri giovani che oggi vivono in un mondo difficile e pieno di questi problemi, quanto appena affermato trova conferma leggendo un pezzo composto da De Andrè ‘Il cantico dei drogati’, che lui stesso ammeterà negli anni successivi di averlo scritto per parlare delle dipendenze che ha avuto nella sua vita”.

“Ringraziando infine chi fa tanto nella città per promuovere l’artista chiediamo ai nostri ragazzi di cantare le canzoni di De Andrè e di ascoltare i testi delle sue canzoni cercando di capire gli errori che non si devono commettere”, ha concluso Distilo.