Piantagione di marijuana e relativo laboratorio scoperti a Villanova: 72 piante sequestrate e un arresto

Villanova d’Albenga. Prosegue l’attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Savona volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia.

I carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga hanno effettuato un accesso, con l’ausilio della Polizia locale, in un terreno di Villanova D’Albenga, in località Isola, dove hanno rinvenuto una piantagione artigianale di cannabis composta da 72 piante invasate, attrezzata con sistema di irrigazione ed occultata grazie alla vegetazione circostante.

I militari hanno sorpreso all’interno del terreno un 45enne del posto, che si stava prendendo cure delle piante, verificandone lo stato di maturazione.

L’attività, dunque, si è sviluppata ed ha consentito di rinvenire nell’abitazione dell’uomo: 2 serre artigianali indoor, al cui interno erano appese delle piante in essiccazione e della sostanza stupefacente già pronta alla vendita per il peso di circa 4 kg, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento.

L’arrestato, già noto alle Forze dell’Ordine e con precedenti di polizia per furto e minaccia, è stato arrestato ed è ora in attesa di rito direttissimo presso il Tribunale di Savona.

L’attività di ieri “conferma l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto fra i giovani e giovanissimi, anche al fine di prevenire forme di disagio e contribuire al mantenimento del decoro urbano nei vari comuni della provincia”.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.