Perde il controllo della moto e cade a terra: grave incidente in A10, traffico in tilt

Genova. Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A10 tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione Ponente, quando un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra.

È successo poco prima delle 7.30. L’uomo è stato soccorso in codice rosso con diversi traumi ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto l’automedica del 118 di Genova e la Croce Verde Pegliese.

L’autostrada è rimasta chiusa per circa mezz’ora per consentire i soccorsi. In direzione Ponente si sono formati fino a 7 chilometri di coda. Rallentamenti anche tra Genova Pegli e Genova Pra’ per traffico intenso. Ripercussioni a cascata anche sul traffico in Aurelia.

Altre code per traffico intenso si segnalano sulla A7 tra Bolzaneto e il bivio con la A10 e sulla A12 tra Genova Est e il bivio con la A7.