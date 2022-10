Perde il controllo del mezzo, si ribalta e rimane incastrato con la gamba: un ferito portato al Santa Corona

Alassio. Spavento questa mattina intorno alle 11 ad Alassio, sulla strada consortile Simone Salada.

Una persona, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del proprio veicolo ribaltandosi su un lato. A seguito dell’incidente è rimasto incastrato nel mezzo con la gamba, per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto, sono giunti anche il personale medico e sanitario, con l’automedica del 118 e un’ambulanza della croce bianca di Albenga. Dopo le prime cure sul posto, il ferito – estratto dalle lamiere – è stato portato in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure. Per lui è stato disposto un codice giallo.