Pedonalizzazione centro di Savona, la minoranza: “Cittadini, commercianti e noi mai interpellati. E poi il sindaco parla di partecipazione”

Savona. Si sono tradotti in una interpellanza al sindaco Marco Russo i dubbi dei consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia Massimo Arecco e Renato Giusto rispetto alla decisione dell’amministrazione comunale di Savona di pedonalizzare parte del centro storico cittadino.

Scrivono nel documento i due esponenti di FdI: “Apprendiamo dai media la volontà, da parte dell’amministrazione, di procedere con la pedonalizzare di parte del centro cittadino. Sempre dai media prendiamo visione, per la prima volta, delle soluzioni che sarebbero allo studio, o che sarebbero già state elaborate in via definitiva. Secondo quanto riportato dagli organi di informazione, sarebbero stati utilizzati i dati elaborati dagli studio sul traffico e, sempre dai media, apprendiamo che i nuovi dati non sarebbero in realtà ancora disponibili”.

“Apprendiamo che cittadini, commercianti e non solo, non sarebbero mai stati interpellati al riguardo, nonostante l’attuale amministrazione si faccia vanto di utilizzare il metodo partecipativo come l’unico in grado di fornire risposte per affrontare qualunque tema amministrativo. A breve, nelle intenzioni dell’amministrazione, potrebbe essere attuato lo spostamento di parte del mercato cittadino lungo via Paleocapa, con il conseguente, inevitabile, impatto sulla viabilità e sulla sicurezza cittadine. Riteniamo che, su temi come quelli della viabilità cittadini, delle pedonalizzazioni e del trasporto pubblico, il dibattito politico debba coinvolgere i consiglieri di maggioranza e di minoranza e che, ad oggi ciò non sia minimamente avvenuto (perlomeno per quanto riguarda la minoranza)”.

Per questo motivo Giusto e Arecco chiedono al sindaco di conoscere “le modalità operative con cui, concretamente, l’amministrazione ha previsto di procedere al riguardo; i criteri tecnici, la visione progettuale finale, gli studi preliminari, in virtù dei quali, in concreto, sono state formulate le ipotesi progettuali fino ad oggi circolate sui media; la reale tempistica con cui si prevede di attuare la pedonalizzazione del centro e la conseguente modifica del traffico; dove saranno reperiti i nuovi parcheggi pubblici che dovranno sostiture quelli perduti con le pedonalizzazioni e la nuova area mercatale; le soluzioni previste per quanto riguarda il servizio pubblico degli autobus e dei taxi; se siano stati previsti momenti di confronto con i consiglieri; se siano stati previsti momenti di confronto con i cittadini, con gli operatori economici pubblici e privati ecc”.

Pietro Santi della Lista Toti aggiunge: “E’ il solito provvedimento che non ha alle spalle un piano concreto. Un provvedimento estemporaneo ideato all’unico scopo di mostrare ai cittadini che questa amministrazione fa qualcosa. Ma non fa nulla di concreto. Io credo che prima di eliminare i parcheggi in piazza Mameli, che è un’area centrale e strategica, vadano trovate alternative sia per i residenti (i più colpiti) che per quelli che raggiungono il centro per lavorare o fare acquisti. Credo che eliminare ancora parcheggi in centro, considerando che anche a brevissimo sarà spostato il mercato e quindi avremo tutta via Paleocapa bloccata, creerà un caos enorme in città”.

“La storiella della politica partecipata serve solo a dare un po’ di fumo negli occhi, ma come si vede purtroppo le scelte sono già state fatte senza minimamente considerare nessuno”, conclude Santi.