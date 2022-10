Pattinaggio artistico, grandi risultati ai Campionati Italiani per la Fratellanza Zinolese

Savona. Si è appena conclusa la stagione agonista per la società di pattinaggio artistico, A.S.D. Fratellanza Zinolese, che si dice molto soddisfatta degli obiettivi raggiunti dai propri atleti.

A febbraio del 2022, alcune atlete partecipano al Trofeo Internazionale di Roma, nel quale la Fratellanza Zinolese si distingue con il 3° posto nella specialità del libero e 4° su 104 società partecipanti classifica generale. In quell’occasione Matilde Negro si aggiudica la medaglia d’oro nella categoria Divisione Nazionale A, Anita Del Bene il 2° posto nel libero e il 4° nella solo dance (cat. Giovanissimi A e Giovanissimi), Rebecca Manfrino 3° classificata nella solo dance e 4° nel libero (cat. Giovanissimi e Giovanissimi B), Carlotta Cattardico ottiene la medaglia d’argento nel libero (cat. Esordienti A), Rachele Del Bene 2° classificata nel libero (cat. Allievi B); nella specialità della solo dance invece Aurora Di Franco conquista la medaglia d’oro nella categoria Nazionale A, buoni risultati anche per Irene Supato 15° classificata e Ilenia Damele 5° classificata, rispettivamente nella Nazionale A e Promo Cadetti.

La stagione agonistica continua con altre tappe nazionali importanti. Il circuito finale di in line (sezione artistico) vede una pioggia di medaglie: oro per Francesco Ignazzitto e Matteo Genco, argento per Aurora Di Franco e Maya Severini, bronzo per Irene Padovani e Irene Supato 7° classificata.

Nella specialità dei gruppi spettacolo il quartetto Heartbeat, dopo aver vinto il campionato regionale, ha partecipato all’Italian Roller Game con una buona performance.

A giugno partecipano al Trofeo Memorial Filippini & Dall’Acqua a Misano Adriatico, scontrandosi con atlete provenienti da tutta Italia: Anita Del Bene 1° e 5° classificata (specialità libero e solo dance), Rebecca Manfrino 5° e 1° classificata (libero e solo dance), Rachele Del Bene 3° classificata (libero), Matilde Negro 1° classificata, Galleano Alice 2° classificata, entrambe nella specialità del libero. Nella solo dance Aurora Di Franco conquista la medaglia d’oro. Risultati soddisfacenti anche per Maya Severini, Viola Ricci, Carlotta Cattardico, Irene Supato, Greta Cameirana e Ilenia Damele.

Il mese di giugno è stato un periodo particolarmente intenso per il team di allenatori e per gli “azzurrini”, una menzione speciale va al Trofeo delle Regioni per il quale sono state convocate, per la regione Liguria, le seguenti atlete nella specialità del libero e della solo dance: Anita Del Bene e Rebecca Manfrino ottengono la medaglia di bronzo, rispettivamente nel libero e nella solo dance. Ottimi piazzamenti anche per Greta Cameirana e Cattardico Carlotta.

Le atlete della Fratellanza Zinolese si sono difese molto bene anche al Campionato Nazionale UISP di solo dance, nel quale Aurora Di Franco raggiunge il secondo gradino del podio e Irene Supato e Ilenia Damele che figurano tra le prime 15 atlete migliori d’Italia.

Anche Rachele Del Bene nella categoria Allievi B lascia il segno con il 5° posto all’Italian Roller Game e il 9° posto nella specialità della solo dance.

Al Campionato nazionale FISR che si è svolto a luglio a Piancavallo, Alice Galleano si laurea Vice Campionessa nazionale e Matilde Negro 7° classificata nella categoria Divisione Nazionale A. Sempre al nazionale FISR ma nella specialità solo dance si distinguono anche Ilenia Damele e Aurora Di Franco.

Concludono la stagione due importanti competizioni che vedono coinvolto Matteo Genco: il Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi regionali a Spinea, dove ottiene la medaglia d’argento ed infine il Trofeo Coni a Valdichiana Senese, convocato come rappresentante della Liguria e nel quale raggiunge il gradino più alto del podio.

Il team di allenatori della A.S.D. Fratellanza Zinolese formato da Paola Musso, Gabriele Severini, Roberta Ranzato, Debora Ferraioli, Giorgia Peluffo e Giulia Noghera, si ritiene soddisfatto della stagione appena trascorsa.