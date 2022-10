Pallacanestro Alassio, ripresa la stagione sportiva con tante novità

Alassio. La stagione della Pallacanestro Alassio è ripresa da poco e l’attività maschile e femminile, come nello status della società fin dalla fondazione, è rivolta a tutti dai 4 anni fino ai senior.

Nel minibasket (dai 4 agli 11 anni) sono tanti i bimbi e le bimbe che stanno provando in palestra dove ad accoglierli ci sono Istruttori qualificati (Laura, Fabio, Cristina, Elisabetta) e le prove sono sempre aperte. Nel corso della stagione la Pallacanestro Alassio parteciperà ai Gran Premi minibasket Esordienti maschili e femminili (11 anni), Aquilotti-Gazzelle Big (10 anni), Aquilotti-Gazzelle Small (8-9 anni), Scoiattoli-Libellule (6-7 anni), e Pulcini-Paperine (4-5 anni).

Passando al settore giovanile, nella collaborazione New Basket Abc Ponente, gli alassini saranno protagonisti in Under 13 mista, Under 14 elitè maschile, Under 14 femminile, Under 15 maschile, Under 17 maschile e femminile e Under 19 maschile. Lo staff tecnico, ampliato e collaudato, sarà composto dalla Responsabile alassina Laura Ciravegna, da Giulia Gasparotto, da Gian Nice Accinelli e da Fabio Devia.

Il faro di ogni settore minibasket e giovanile deve essere la Prima Squadra e, novità di quest’anno, tornerà la Serie C Femminile sempre all’interno di New Basket Abc Ponente in collaborazione con Albenga-Ceriale. Anche la prima squadra maschile conferma la partecipazione al prestigioso campionato di Serie D dove il giovane Roster della squadra cercherà di dar filo da torcere a squadre ben più esperte.

In questo inizio di stagione i gialloblu hanno già partecipato a diversi tornei in preparazione della futura stagione: l’Under 17 è scesa in campo a Dogliani nel cuneese in un bel quadrangolare, l’Under 15 ha giocato per due giorni a Rapallo con squadre di Eccellenza e l’Under 13 nell’ultimo fine settimana ha disputato il 1° torneo città di Imperia.

“Siamo felicissimi di poter dare a tutti la possibilità di giocare, questo è il nostro obiettivo principale e ogni anno cerchiamo di provare a coinvolgere sempre più praticanti anche se lo sforzo organizzativo è enorme. Lo scorso anno abbiamo vinto anche due campionati perché ci piace svolgere un lavoro di qualità ma senza lasciare indietro nessuno. La Pallacanestro Alassio ricorda che le iscrizioni sono sempre aperte e chiunque voglia provare questo bellissimo sport può venire in palestra in ogni periodo dell’anno. Per informazioni è possibile telefonare al 3391383659 o al 3392737608 o scrivere a pallacanestroalassio@virgilio.it”.