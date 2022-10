Ottobre anomalo e mosche ovunque. Il veterinario: “Caldo e umido insieme favoriscono il ciclo riproduttivo”

Liguria. Umido insopportabile in questo ottobre che potrebbe rivelarsi il più caldo della storia. Condizione climatica pesante, che porta con sé anche la fastidiosa presenza di mosche, come mai non si era vista. Un fenomeno non relegato solo alla campagna.

Loro sono tante e insopportabili, anche in città. Ma come si spiega questo fenomeno? Solitamente, in questo preciso momento dell’anno, non se ne vedono.

Lo abbiamo chiesto al dottor Adriano Gasco, noto veterinario di grande esperienza: “Questo fenomeno è legato, con molta probabilità al clima. Un ottobre eccezionalmente caldo. Ma soprattutto caldo-umido. Due fattori che, insieme, favoriscono il ciclo riproduttivo delle mosche”.

Il dottor Gasco ci spiega che, “quando ci sono queste due circostanze, lo sviluppo di questi insetti è molto breve e, quindi, continuo”. In sostanza, una vera e propria invasione, ovunque.

E quindi? Bisogna solo sperare che, finalmente, le temperature si abbassino in linea con il periodo. Insomma, che arrivi l’autunno e ci si liberi da questa fastidiosa presenza.

“Esattamente. Aspettare che arrivi il freddo. Come per le pulci e gli altri insetti che sono legati a queste condizioni” sottolinea il veterinario “non è colpa dell’estate perché, quando fa molto caldo e il clima è secco, il ciclo delle mosche viene rallentato. Viceversa, quando c’è il caldo che si somma all’umido, ecco che il ciclo riproduttivo è favorito. Se fosse un ottobre freddo, le mosche non ci sarebbero”.

E allora, che si fa? Rimedio spiccio: armiamoci di una buona paletta. “Ecco, – sorride Gasco, – è l’unica cosa che fa meno danni delle mosche, sicuramente”.