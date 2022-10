Ostello Conca Verde, i residenti chiedono l’intervento del Comune: “Sarebbe una risorsa per la città”

Savona. “Chiediamo al Comune di intervenire urgentemente sulla struttura De Franceschini, è ormai abbandonata a se stessa da 9 anni ma ha enormi potenzialità”. E’ la richiesta che arriva dai residenti della Conca Verde, quartiere sulle alture di Savona, rivolta a Palazzo Sisto, in merito all’edificio conosciuto comunemente come “ostello”.

Negli ultimi mesi si sono svolti incontri con gli assessori competenti ma ancora nulla di fatto: “Il Comune fa orecchie da mercante” tuona Domenico Bova, responsabile del controllo del vicinato della zona.

“E’ una risorsa per la città. C’è la possibilità di avere camere, cucine. Non può essere abbandonato così. Ora il weekend ci sono tanti ragazzi che lo occupano e distruggono tutto quello che c’è”. E aggiunge: “L’ex sindaco Ilaria Caprioglio e il suo vice Massimo Arecco ci avevano ascoltato e avevano iniziato a capire come potevano muoversi, dalla giunta Russo invece ancora niente dopo un anno”.

Un altro savonese, Franco Bronzi, ha elaborato e presentato al Comune una proposta, anche con una lettera aperta su IVG ai candidati sindaco lo scorso anno: trasformare il sito in un “villaggio turistico” per disabili insieme alle loro famiglie. Una particolarità della struttura infatti era la presenza di un’ala attrezzata, anche con una palestra, per accogliere giovani e bambini diversamente abili (cosa che rendeva l’Ostello unico in tutto il Nord Italia). “Subito la proposta è stata accolta con entusiasmo – sostiene Bronzi – poi però sono scomparsi“.

La struttura, suddivisa in tre “blocchi” si trova immersa nel verde a 4 chilometri dal centro città e ha una superficie calpestabile di 2400 metri quadrati. Si trova attualmente in stato di abbandono: all’interno sono ammassati mobili, letti, sedie, materassi.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di intervenire, garantisce l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi: “E’ una questione che dev’essere affrontata, bisognerà valutare con la giunta e i tecnici degli uffici”.

“Avevamo in programma di fare un sopralluogo, ma non siamo ancora riusciti – aggiunge l’assessore al welfare Riccardo Viaggi – E’ necessario per valutare eventuali possibili soluzioni, sapendo che è una cosa complessa. I problemi per restituire la fruibilità del bene sono parecchi“.

Anche l’aspetto legato all’accoglienza dei disabili presenta parecchie criticità: “La struttura era stata pensata in anni molto lontani – spiega Viaggi – nei quali non erano richiesti i requisiti dal punto di vista della fruibilità che sono richiesti oggi. Per andare in quella direzione saranno necessari investimenti molto rilevanti“.

LA STORIA

L’immobile è stato donato al Comune nel 1970, all’allora sindaco Zanelli dal ragioner Mario De Franceschini, con il vincolo di intitolarlo al fratello Cesare e destinarlo a scuola per bambini disabili. Poi il sindaco Tortarolo, data l’impossiblità di realizzare questo desiderio, concordò con la famiglia di trasformarlo in un Ostello della Gioventù,

Negli ultimi anni, a causa della scarsa manutenzione, la struttura ha subìto un progressivo degrado. Ruggeri, durante il suo secondo mandato, fece effettuare alcuni interventi relativi principalmente allo smaltimento dei liquami. La definitiva chiusura arrivò quando Ewa Maria Gasbarro, il gestore, decise di tornare in Svezia in seguito alla morte del marito (nella struttura ormai abbandonata era rimasto a vivere per qualche anno il figlio).

Poi nel 2016 era circolata l’ipotesi di destinarlo a una struttura di prima accoglienza dei migranti, voce che aveva scatenato la “rivolta” nel quartiere e aveva portato a organizzare in quattro e quatt’otto una riunione di protesta. A spaventare era stato anche un concomitante lavoro di pulizia della vegetazione, percepito come primo passo per allestire sul posto un hub. Progetto che però, alla fine, non si era mai concretizzato.