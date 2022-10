Ospedale San Paolo, una paziente: “Uscita da un incubo grazie all’efficienza del personale del pronto soccorso e di Oculistica”

Savona. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice che ringrazia il personale del pronto soccorso e del reparto di oculistica dell’ospedale San Paolo.

Da troppo tempo la sanità pubblica riceve da parte del cittadino medio scarsa fiducia e purtroppo se ne sente parlare solo in termini negativi, vuoi per i consueti ritardi nella prestazione dei servizi, vuoi per tristi episodi di malasanità che non rendono merito al felice e costante operato del personale medico e sanitario che 7 giorni su 7, 24 ore su 24 si prodiga nei confronti della cittadinanza tutta (italiana e straniera, compresa quella presente irregolarmente sul territorio nazionale) offrendo prestazioni sanitarie che in gran parte del mondo cosiddetto civilizzato non sono considerate essenziali se non con il pagamento di sostanziose somme di denaro.

In Italia la stragrande maggioranza dei medici esercita la professione diligentemente, obbedendo ad un principio costituzionale (il diritto alla salute) e rispondendo ad un preciso obbligo professionale (giuramento di Ippocrate), ma viene costantemente ignorata se non addirittura demonizzata, insieme a tutto il personale paramedico e parasanitario che rende possibile la professione medica nelle strutture pubbliche.

Dopo questo lungo ma doveroso preambolo, intendo rendere pubblica la mia esperienza con il nosocomio savonese in un periodo particolarmente difficile dell’anno: ferragosto, segnalando al cittadino medio nostrano particolarmente propenso al malumore e dedito al “libero mugugno” (soprattutto sui social ma anche per le strade e nei pubblici uffici) l’efficienza delle persone coinvolte.

Quando tutti siamo finalmente in ferie, pronti a goderci un agognato periodo di riposo, alla sottoscritta – una mattina in cui si stava dirigendo verso la spiaggia – viene lo scrupolo di mandare un messaggio alla propria oculista per segnalarle alcuni “stupidi” fastidi agli occhi avuti la sera prima. È l’11 agosto e la dottoressa non si trova a Savona, ma legge il messaggio e risponde poco dopo con un vocale riferendo una probabile diagnosi (rivelatasi corretta) e dicendo di andare subito al Pronto Soccorso. È così che inizia il tutto.

Mi preparo per affrontare una lunga giornata prevedibilmente affollata portandomi da bere e un pacchetto di cracker… ma non ho avuto modo nè di bere nè di mangiare: in poco tempo, dopo il triage, vengo spedita in reparto e sottoposta a scrupolosa visita oculistica e (senza aver il tempo di realizzare quello che stava accadendo) mi viene effettuato un trattamento laser agli occhi per sanare una lesione alla retina.

Dopo aver ricevuto le dovute spiegazioni e raccomandazioni, vengo rassicurata sulla presenza giornaliera dei medici in reparto (anche di sabato e domenica) per la malaugurata ipotesi di ulteriori problematiche e vengo dimessa con visita di controllo fissata a 7 giorni di distanza.

Nei successivi 9 giorni effettuo altri tre accessi in ospedale (due direttamente in reparto, uno tramite pronto soccorso) ed infine, a distanza di un mese, mi reco privatamente alla visita già fissata con la dottoressa (anch’essa ospedaliera ma operante in Piemonte) che in un banale SMS aveva intuito la gravità della situazione.

Oggi posso finalmente dire di essere uscita da un incubo e per questo voglio ringraziare pubblicamente: l’efficienza del Pronto Soccorso savonese che in entrambi gli accessi dell’11 e del 20 agosto, pur oberato di lavoro, non ha ritardato nel mandarmi tempestivamente nel reparto di Oculistica; gli oculisti che mi hanno preso in cura, in particolare la dottoressa Cirafici, il dottor Patrone e la dottoressa Violanti per le cure ricevute con assoluta dedizione; la professionalità e gentilezza di tutto il personale presente in quel periodo di cui purtroppo non conosco il nome.

A tutti rivolgo il mio “GRAZIE” dal profondo del cuore, così come alla preziosa dottoressa Ferrante.

L. R.