Ospedale di Albenga a “Presa Diretta”, Brunetto: “Arrivo dei francesi previsto dalla normativa su partenariato pubblico-privato”

Albenga. “Nessuno ha intenzione di svendere niente. L’arrivo di tre rappresentanti della clinica privata francese era già previsto e noto ed è avvenuto nell’ambito di quanto previsto dalle procedure. Poi se si vuole fare demagogia va bene tutto, ma non c’è stato nulla di illegale né inopportuno né incompatibile con il mio ruolo”. Così Brunello Brunetto, consigliere regionale e presidente della commissione regionale alla sanità, spiega la presenza di tre persone francesi durante le riprese per il servizio sulla sanità ligure andato in onda ieri sera a “Presa Diretta” su Rai3.

Nel loro excursus sull’attuale situazione della sanità ligure, le telecamere Rai hanno toccato, ovviamente, anche la provincia di Savona. La troupe si è recata prima al Santa Corona di Pietra Ligure, dove il tema è quello della chiusura del punto nascite, e poi ad Albenga, tra striscioni con l’hashtag #senzaprontosoccorsosimuore e immagini della grande protesta di piazza della scorsa primavera. E mentre era in corso l’intervista a Gino Rapa sono arrivate tre persone francesi, rappresentanti di una clinica privata, che sostenevano di avere appuntamento col consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto, presidente della commissione sanità.

Tralasciando la coincidenza per cui i tre francesi sono arrivati ad Albenga proprio mentre erano in corso le riprese di Rai3, oggi Brunetto ci tiene a fare chiarezza e precisare la sua posizione: “Tempo fa – spiega il consigliere regionale – sono stato contattato da un collega anestesista che anni fa era in servizio con me a Santa Corona ed ora opera a Nizza. Il suo responsabile, che lavora per una grossa azienda che gestisce alcuni ospedali e laboratori di analisi, aveva bisogno di informazioni rispetto alle questione degli ospedali a gestione privata. Durante la conversazione, mi ha ricordato che è sempre possibile attivare partenariati pubblico-privati, i quali vanno proposti mediante la presentazione (da parte chi di desidera entrare in partenariato) di una manifestazione di interesse. Visto che il suo responsabile era interessato a questa possibilità, gli ho indicato gli indirizzi Pec di Regione Liguria e Asl2 ai quali rivolgersi. In conclusione, mi ha chiesto se fosse possibile anche fare un sopralluogo ad Albenga, cosa che ha fatto anche un gruppo genovese con interessi analoghi”.

“Il sopralluogo si è tenuto nel giorno previsto – aggiunge ancora Brunetto – Quando la delegazione francese si è sentita chiedere cosa fosse venuta a fare, i tre hanno spiegato di essere lì per visitare la struttura. Quando è stato chiesto loro se avessero un appuntamento, hanno risposto di essere in attesa di incontrare me. Questo perchè, evidentemente, pensavano che io li avrei accompagnati. Ma così non doveva essere: io non dovevo né potevo né (soprattutto) volevo essere presente. Comunque sia, il tour è stato fatto e l’incontro verbalizzato, quindi è tutto nero su bianco”.

E sulla sua “chiamata in causa” Brunetto aggiunge: “L’Asl aspettava l’arrivo della delegazione francese, quindi non c’è nulla di strano in tutto ciò. Io personalmente ho solo fatto da tramite ad una persona che conoscevo e che voleva comunicare con un’altra. Questo non costituisce reato, non è un fatto incompatibile con la mia carica né è inopportuno. Anzi, forse è una opportunità per il territorio ingauno. Ricordo, infatti, che in Emilia Romagna ci sono 510 strutture private convenzionate, quindi una ogni 8.824 abitanti; in Toscana ce ne sono 583 e quindi una ogni 6.398 abitanti. Giusto per parlare di due Regioni, amministrate dal centro-sinistra, indicate sempre come esempio di sanità efficiente”.