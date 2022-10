Ospedale Albenga, dal Consiglio regionale conferme sull’ipotesi pubblico-privato

Albenga. Il futuro dell’ospedale di Albenga e la questione del pronto soccorso restano al centro del dibattito politico, anche dopo la bagarre scatenata dalla trasmissione “Presa Diretta”. E mentre si attendono i primi passi del nuovo assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola, con la vicenda del Santa Maria di Misericordia attende ancora conferme definitive dal piano sanitario in itinere, in Consiglio regionale è arrivato un primo chiarimento da parte della stessa Regione sul discusso partenariato pubblico-privato.

Oggi il consigliere Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quale sarà il vero assetto dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Il consigliere ha rilevato che il presidente Giovanni Toti starebbe valutando una partnership pubblico-privato per il rilancio dell’ospedale, ma che questa ipotesi non è mai stata condivisa né con la competente commissione né con il Consiglio regionale né con le amministrazioni locali.

L’assessore Marco Scajola ha risposto su delega del presidente della giunta e assessore alla sanità Giovanni Toti precisando che al momento non ci sono i presupposti per valutare una eventuale proposta del privato, in quanto non è stata presentata alcuna richiesta formale.

L’assessore ha sottolineato che il Piano sociosanitario 2017 stabilisce che spazi dell’ospedale devono essere dedicati ad attività elettiva anche gestita da privato e che il Codice degli Appalti obbliga le pubbliche amministrazioni a valutare proposte di partenariato.

Lo stesso Toti aveva dichiarato in merito all’organizzazione ospedaliera e dei servizi sanitari per Albenga: “L’ospedale può essere gestito dal pubblico, dal privato o molto più probabilmente in partenariato pubblico-privato. In quell’ospedale ci andrà un ospedale di comunità pubblico, una casa di comunità pubblica e altre attività specialistiche”.

Proprio su alcuni specifici settori elettivi del comparto sanitario potrebbero aprirsi ancora le porte al privato. Per ora solo scenari, in quanto la definizione del piano sanitario regionale, che potrà usufruire a questo giro di risorse derivante dal Pnrr, è ancora “under construction”, con diverse criticità che sembrano frenarne l’attuazione, a cominciare dalla carenza di personale, in particolare medici specialisti.