Ospedale Albenga, Ciangherotti: “Ppi unico risultato realistico”

Albenga. La messa in onda del servizio di Presa Diretta, lunedì sera su Rai 3, sull’ospedale di Albenga continua ad alimentare il dibattito politico ingauno.

Il consigliere comunale di minoranza, Eraldo Ciangherotti, sottolinea oggi il “passo indietro” del sindaco Tomatis in merito al Punto di Primo Intervento, dopo la dura battaglia condotta per riattivare il pronto soccorso al Santa Maria Misericordia: “Il sindaco, che sicuramente è a conoscenza delle intenzioni della Regione di fare dell’ospedale di Albenga un Ospedale di Comunità, ha capito che per i medici di base sarà un’occasione non appena verrà sottoscritta la convenzione con i medici di medicina generale”.

“Saranno loro, infatti, retribuiti, a garantire il servizio ospedaliero di primo intervento al Santa Maria di Misericordia”.

“Ad Albenga, l’unica cosa per cui possiamo batterci, e ottenere un risultato realistico, è il Punto di Primo Intervento che non richiede reparti come chirurgia, ortopedia, rianimazione, che sono fondamentali, invece, in un Pronto soccorso” aggiunge Ciangherotti.

“Sulla questione del coinvolgimento dei privati e del ridimensionamento del Santa Maria di Misericordia, però, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha le sue colpe. Se, come dice, questa era la scelta politica della Regione, perché non ha pensato di venire ad Albenga e spiegare, in un dialogo franco e trasparente, cosa stava succedendo? Perché far montare una rabbia sociale che ha creato degli steccati difficilmente sormontabili? Da un uomo di comunicazione come Toti questo sbaglio non è accettabile, come non è accettabile che si voglia vendere una parte di ospedale ai privati senza coinvolgere chi l’ospedale lo ha in gran parte pagato, cioè i benefattori albenganesi del passato” sottolinea ancora l’esponente forzista.

“La cosa migliore, a questo punto, sarebbe azzerare il tutto e metterci tutti attorno ad un tavolo per valutare, senza pregiudizi e bende ideologiche, cosa si può fare per il bene della comunità della Riviera” conclude Ciangherotti.