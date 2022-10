Osiglia inaugura un sentiero lungo il lago in memoria dell’assessore scomparso Gabriella Simoncini

Osiglia. Una passeggiata intorno al lago per ricordare Gabriella Simoncini, già assessore della giunta guidata da Paola Scarzella prematuramente scomparsa nel 2021 che, come sottolinea il sindaco, “vuole essere un omaggio ad una cara amica sempre impegnata con passione per lo sviluppo della comunità e che, in qualità di amministratore, aveva risposto con entusiasmo alla proposta di realizzare il sentiero dell’Agenda 2030 a Osiglia”.

L’appuntamento è per sabato 22 ottobre alle ore 10 con ritrovo all’Imbarcadero, l’invito è esteso a chiunque voglia condividere non solo il ricordo di Gabriella ma anche gli obiettivi sostenibili che la comunità ha individuato in un workshop realizzato lo scorso luglio, in un dialogo aperto su ciò che l’Agenda 2030 ispira e istruisce per il futuro del pianeta e, quindi, anche di Osiglia.

“Per dare testimonianza della propria completa adesione all’Agenda 2030, il Comune di Osiglia ha pensato quindi a un’azione concreta: una passeggiata riflessiva, scandita dalle tappe dell’Agenda, ideata per promuovere i contenuti dei diciassette obiettivi e realizzata nell’ambito del progetto “Acquaforte. Osiglia, il lago della Cultura e della Sostenibilità”, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, e gestito con i partner strategici Tirreno Power e Fondazione Matrice ETS”, spiega il primo cittadino.

“L’agenda 2030 è un vero e proprio programma di azione che punta sulla responsabilità di ciascuno per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni” afferma Otto Bugnano, Direttore Generale Fondazione Matrice ETS. “Essa invita inoltre a riflettere su come agire, spingendo a chiedersi in che modo prenderci cura degli altri e del pianeta a partire da piccoli gesti quotidiani. Il percorso intorno al lago è quindi il luogo perfetto su cui seminare i diciassette obiettivi, in una sorta di formazione permanente, di cui speriamo di vedere presto i frutti”.

Le grafiche rivisitate dei goals dell’Agenda 2030, le animazioni degli obiettivi fatti propri dalla comunità di Osiglia e il progetto dei supporti dei pannelli esplicativi che saranno posizionati in 8 punti intorno al lago, sono di Liana Pastorin e Bruno Folco, consulenti di Fondazione Matrice.

L’appuntamento di sabato 22 ottobre si svolge nell’arco della mattinata e si articola in tre appuntamenti: alle 10 l’intitolazione del percorso all’Imbarcadero e partenza per la passeggiata, con rientro alle 11.30 per la presentazione del progetto e le considerazioni conclusive (con aperitivo). Per confermare la partecipazione: eventi@fondazionematrice.org.

Il Comune di Osiglia continua così l’attività di dialogo e di confronto con i partner e la comunità per una condivisione degli indirizzi di sviluppo del territorio che dovranno tendere alla valorizzazione del patrimonio naturalistico nel suo complesso e del lago artificiale in particolare.