Orientamenti e Progettiamocilfuturo partner del Festival della Scienza: tutti gli appuntamenti

Liguria. Orientamenti e Progettiamocilfuturo sono partner del Festival della Scienza di Genova.

Testimonial e esperti accompagneranno i partecipanti alla scoperta della scienza e dei suoi linguaggi. Webinar gratuiti per gli studenti delle medie e per i ragazzi dai 14 anni ai 20 sui temi delle nuove professioni digitali, delle fake news e dei linguaggi della matematica.

Importante appuntamento per docenti il 24 ottobre con un seminario, in presenza, sul tema Le scienziate, la ricerca e l’ambiente con i relatori Alice Barbieri, Roberta Fulci, Sabrina Presto e Massimo Viviani.

L’incontro sarà riconosciuto come attività formativa per il personale docente, art. 1 c. 124 della legge 107/2015 e ai sensi del DM 797/2016; verrà quindi rilasciato attestato. Ingresso gratuito.

Qui tutti gli appuntamenti.