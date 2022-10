Ordinanza “anti migranti”, confermata in appello la condanna all’ex sindaco di Carcare Franco Bologna

Carcare. La Corte d’Appello di Genova conferma la condanna all’ex primo cittadino di Carcare (ora vicesindaco) Franco Bologna per aver emesso nel 2016 un’ordinanza che vietava sul territorio carcarese la “dimora, anche occasionale, a persone provenienti dall’area afro-asiatica prive di regolare certificato medico attestante le condizioni sanitarie”.

Un provvedimento, salito alla ribalta delle cronache (come quello analogo emesso dal primo cittadino alassino Enzo Canepa, condannato nel 2020 dalla Cassazione) con la definizione di “anti migranti”, che era stato ritenuto discriminatorio e razzista dalla Procura che aveva emesso un decreto penale di condanna al pagamento di una multa da 3750 euro per l’allora sindaco.

Bologna, con l’assistenza degli avvocati Amedeo Caratti e Massimo Badella, si oppose al decreto penale e, di conseguenza, finì a giudizio davanti al giudice Matteo Pistone che il 30 maggio 2019 lo condannò. Ed ora anche la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza che prevede una multa di due mila euro.

“Lo ha fatto nell’interesse dei cittadini e quindi è sereno di aver agito correttamente” spiegò l’avvocato Badella in quell’occasione. L’attuale vicesindaco di Carcare, infatti, ha sempre sostenuto di aver agito esclusivamente per motivi sanitari e per tutelare i bambini dell’asilo nido vicino al quale dovevano essere sistemati 50 profughi. “L’ordinanza era stata emessa in un contesto ben preciso. Al sindaco era stata manifestata grande preoccupazione per il probabile ed imminente arrivo di cittadini stranieri provenienti da aree dove c’era il rischio della presenza di malattie contagiose e lui ha tradotto questo allarme nel provvedimento. Peraltro nell’ordinanza non si impediva l’arrivo di migranti, ma si chiedeva che avessero un certificato medico”.

Versione, arricchita da nuove argomentazioni, che i legali di Bologna hanno portato anche in Appello, ma come detto l’esito è stato lo stesso. Anche per i giudici genovesi infatti si tratta di un’ordinanza discriminatoria, nella sentenza viene inoltre evidenziato che, quando è stata firmata (estate 2016), non erano in corso pandemie o emergenze sanitarie che giustificassero il provvedimento.

Al momento Bologna, contattato dalla redazione di IVG.it, ha espresso la volontà di non voler rilasciare dichiarazioni al riguardo.

Parla invece la minoranza che, attraverso le parole del capogruppo Rodolfo Mirri, sottolinea: “Abbiamo visto in una determina che il Comune di Carcare dovrà pagare 6mila euro per spese legali per questa vicenda, inoltre erano stati già pagati altri 2 mila euro. Gli ennesimi soldi che i carcaresi pagano per cose di cui potevano fare a meno, così come avvenuto per via Abba: piuttosto di fare una trattativa privata, hanno patteggiato, quindi il Comune ora deve pagare le sue spese legali. Mi stupisco che queste cose avvengano, hanno tanti professionisti a disposizione, quindi potrebbero evitare queste brutte figure”.

Riguardo all’ordinanza Mirri commenta: “Era stata fatta alla carlona, pur condividendo in parte quanto scritto nel documento, già allora avevamo evidenziato il suo carattere discriminatorio. Eravamo, infatti d’accordo sul fatto che non dovessero entrare sul territorio persone che non erano a norma, ma l’ordinanza doveva riguardare tutti i paesi extra comunitari, non solo quelli africani”.