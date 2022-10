Orco Feglino, escono di strada con lo scooter e precipitano in una scarpata: due feriti, un 14enne in codice rosso

Orco Feglino. Due ragazzi sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un incidente stradale verificatosi ieri sera poco dopo le 23 a Orco Feglino, nei pressi della segheria.

I due giovanissimi viaggiavano in sella a uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, sono usciti di strada precipitando in una scarpata. Un volo abbastanza importante nel quale entrambi hanno riportato diverse ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti l’automedica, due ambulanze (una della Croce Verde di Finalbrogo e l’altra della Croce Bianca di Finale) e i vigili del fuoco, che hanno recuperato i due giovani con una manovra di calata e recupero.

Entrambi sono stati portati all’ospedale Santa Corona: un ragazzo di 14 anni in codice rosso con un politrauma, e una ragazza in codice giallo.