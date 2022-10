“Olioliva” 2022, Lupi (Camera di Commercio): “Evento per rilancio della filiera”

Ponente. Torna dal 4 al 6 novembre, con la sua XXIII edizione, l’evento “Olioliva”, la speciale vetrina sulla filiera dell’olio.

Sapori e profumi di stagione accompagnano l’evento, che porta a Imperia il valore della campagna, il valore del territorio e dei suoi prodotti, una kermesse che punta su un alimento che identifica la storia, le radici, l’identità del ponente ligure: degustazioni, assaggi, la passeggiata tra i produttori d’olio e gli stand di prodotti tipici ma anche cucina, mostre, cultura, musica, eventi serali, lo spazio dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica.

L’evento, organizzato dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria celebra l’olivicoltura e i prodotti tipici che caratterizzano la Dieta Mediterranea, dichiarata dall’Unesco Patrimonio immateriale dell’Umanità. In programma grazie alla collaborazione di Liguria Internazional, l’Agenzia regionale per l’internazionalizzazione delle imprese un educational con operatori italiani e stranieri. Ospite d’onore dell’edizione 2022 sarà la provincia di Cuneo.

Oneglia si vestirà a festa e porterà nelle vie e nelle piazze e sulla banchina di Calata Cuneo i profumi e i colori del territorio, rappresentando quella cultura legata all’extravergine di qualità e alla riconosciuta unicità dell’oliva taggiasca. Folta la presenza savonese e delle sue produzioni alla rassegna, che vuole mettere in risalto anche le priorità dell’olivicoltura ligure e le azioni di tutela e valorizzazione del settore: la campagna olearia 2022 è stata caratterizzata, infatti, da un contesto di crisi e rincari, con aumenti dei costi di produzione che si sono sommate ai contraccolpi climatici legati alla siccità.

Nel weekend della rassegna troverà spazio anche un momento formativo per lo sviluppo e la crescita economica delle nostre imprese. L’Azienda speciale della Camera di commercio Riviere di Liguria ha promosso uno stage di formazione nell’ambito del progetto Interreg Italia Francia Marittimo denominato “Cap Terres” rivolto alle aziende aderenti al percorso progettuale “Tecnologie, innovazione e strategie social media per digitalizzare l’offerta ed innovare il sistema turistico”: strumenti intelligenti per la sostenibilità dell’impresa e per l’attrattività dei territori.

L’incontro formativo sarà tenuto da Enrico Molinari del Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di commercio Riviere di Liguria venerdì 4 novembre alle 16.,30 nella Sala della giunta della Camera di commercio.

La Regione Liguria sarà presente in Calata Cuneo, dove si potranno ricevere informazioni (bollettini informativi, servizi di analisi, attività dimostrativa) e iscriversi ai servizi informativi gratuiti. Gli olivicoltori iscritti ai servizi informativi regionali potranno consegnare un campione di olio, sul quale saranno eseguite gratuitamente nel laboratorio di Sarzana le determinazioni di acidità e numero di perossidi. I campioni potranno essere consegnati sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Presso lo stand Assaggia la Liguria con i consorzi Olio Dop Riviera Ligure, Basilico Genovese Dop ed Enoteca Regionale della Liguria i funzionari regionali del settore saranno a disposizione per qualsiasi chiarimento. Nei tre giorni della manifestazione il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri proporrà “Vola sulle Alpi liscio come l’olio”, un’esperienza emozionale del territorio del Parco Naturale delle Alpi Liguri nel loro stand e nella tensostruttura istituzionale “(Non) è tutto olio”quello che luccica con Cloris Brosca in arte ‘La Zingara’.

Per la folla di buongustai e appassionati di ricette Olioliva è anche Cooking show. Il programma dell’edizione 2022 è ricco di dimostrazioni con chef prestigiosi.

A Olioliva 2022 si terrà l’incontro finale sul programma “Mediterranean Life – Un Mare dove navigano anche le idee” – sabato 5 novembre nell’aula consiliare del comune di Imperia.

Dichiara il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi: “Ventitreesima edizione. Siamo riusciti a consolidare questo grande evento di dimensione nazionale e internazionale. Vetrina delle eccellenze dell’agroalimentare ligure e momento di confronto con foodblogger e buyer che vengono da diversi paesi europei e uno anche dagli USA”.

“E’ una delle kermesse più importanti dell’agroalimentare in Liguria – ha sottolineato il vice presidente della regione Liguria, Alessandro Piana – perché si celebra sua maestà l’olio nuovo, l’olio extravergine di oliva, la taggiasca e tutti i prodotti derivati, ma soprattutto gli abbinamenti che si possono ottenere con questo prodotto”.

(QUI il programma dell’evento)