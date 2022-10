Nuova piazza De Andrè ad Albenga, Ciangherotti (FI): “Occasione persa per ricordare l’ex sindaco Viveri”

Albenga. “Domenica Albenga avrà una nuova piazza dedicata a Fabrizio De André. Ho grande stima e rispetto per il cantautore genovese, ma l’amministrazione comunale avrebbe potuto intitolare la nuova area all’ex sindaco Angelo Viveri, una figura che ha fatto molto per la nostra città”. A dirlo il consigliere e capogruppo ingauno di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Non ho nulla contro De André, lo ribadisco, ho sempre detto che al cantautore genovese avrei dedicato il nuovo Liceo musicale di Albenga, trovo intollerabile che l’amministrazione comunale albenganese si faccia dettare l’agenda da un’associazione, i Fieui di Caruggi, che senza alcun titolo continua a condizionare la vita politica della città” prosegue.

Il taglio del nastro della nuova piazza albenganese è fissato per domenica mattina: “Si tratta – spiega Ciangherotti – di una piazza molto bella, situata nel cuore del lungomare albenganese. È stata progettata e ideata dall’amico e architetto Massimiliano Nucera, con il quale abbiamo condiviso anni di buona amministrazione”.

“Tuttavia – sottolinea il capogruppo albenganese -, domenica non prenderò parte all’inaugurazione della piazza in quanto non condivido assolutamente la scelta di intitolarla a De André. E qui i gusti e le preferenze personali non c’entrano nulla, perché questa scelta è stata dettata al sindaco da un gruppo di cittadini che non rappresentano la maggioranza della città di Albenga. Il nome di Viveri viene di nuovo tenuto in un cassetto, quando questa sarebbe stata l’occasione perfetta per dedicargli un’opera degna del suo operato a favore della nostra comunità”.

Secondo Ciangherotti, l’amministrazione comunale “dedica una piazza a De André anche se, con tutto il rispetto dovuto, ad Albenga non rappresenta nulla. E tutto questo per un capriccio dei Fieui di Caruggi, che dal Comune hanno già ottenuto molto. A partire dalla grande Fionda all’ingresso dell’autostrada sino ad arrivare ai soldi pubblici che ogni anno vengono investiti per realizzare le loro manifestazioni”.

“Se questa associazione intende continuare a condizionare la vita politica della città, il mio consiglio ai loro rappresentanti è quello di candidarsi in prima linea alle prossime elezioni. Solo così, infatti, potranno avere i titoli e i meriti per prendersi le responsabilità delle scelte amministrative. La loro fortuna coincide con la più grande sfortuna dei cittadini albenganesi ed è rappresentata dall’accondiscenza senza limiti del sindaco Tomatis a qualsiasi loro richiesta. Ma fortunatamente tra non molto la parola ritornerà ai cittadini albenganesi” conclude.