Nucci para il rigore e Di Mare segna allo scadere. Albissole capolista ma Sarpero avverte: “Ci vuole più umiltà”

L’Albissole ha iniziato questa stagione come l’aveva finita, da prima della classe. Dopo aver vinto in scioltezza il campionato di Seconda Categoria, la formazione quest’anno guidata da mister Carlo Sarpero non sembra al momento aver patito il salto di categoria. La sofferta vittoria per 1 a 0 sul campo della Priamar Liguria ha portato i ceramisti al primo posto in solitaria.

I tre punti che hanno portato a 10 il bottino dopo quattro giornate hanno visto come grandi protagonisti due “senatori” dello spogliatoio. Fondamentale il portiere classe 1982 Simone Nucci, abile nel neutralizzare un penalty sullo 0 a 0. Decisiva la rete del centrocampista classe 1986 Gaetano Di Mare a recupero abbondantemente inoltrato.

L’allenatore biancazzurro Sarpero si gode il momento ma prova a mantenere alta la guardia anche perché non del tutto soddisfatto della prestazione offerta contro la squadra di mister Gianfranco Pusceddu. “Salvo i tre punti ottenuti con caparbietà e coraggio – commenta – grazie anche ai tifosi che non hanno mai smesso di sostenerci e ci hanno spinto fino all’ultimo. Siamo solo stati sfortunati sui due pali. Nucci ci ha tenuto in partita parando il rigore e poi abbiamo trovato il goal con Di Mare in uno degli ultimi assalti. Ripartiamo sapendo che dobbiamo lavorare duro e metterci più umiltà e gioco”.

Il prossimo appuntamento della squadra è domenica alle ore 15 al Picasso di Quiliano contro il Città di Cogoleto.