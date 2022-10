“Non mi freghi”: ad Albenga l’incontro con la polizia locale su come difendersi dalle truffe

Albenga. Venerdì 21 ottobre all’Auditorium San Carlo in via Roma si terrà l’incontro informativo sulle truffe ai danni degli anziani.

L’incontro è organizzato dall’ufficio educazione alla legalità del Comando della Polizia Municipale di Albenga.

Afferma l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “Si tratta di un incontro molto importante dedicato agli anziani ed esteso a tutti i cittadini. Chiunque può cadere vittima di truffatori che, ricordiamo, spesso sono persone distinte e all’apparenza assolutamente per bene, veri e propri specialisti della truffa in grado di ingannare anche le persone più attente. I nostri agenti della polizia locale spiegheranno come agiscono i truffatori e gli atteggiamenti da adottare in questi casi. Sarà inoltre distribuito materiale informativo vero e proprio memorandum contro le truffe”.

L’appuntamento è per venerdì 21 ottobre alle 16.30 presso l’Auditorium San Carlo. Seguirà rinfresco offerto da Ipercoop Le Serre Coop Liguria.