Nicoletta Gandolfo eletta presidente della società di radiologia medica e interventistica

Pietra Ligure. “Complimenti vivissimi alla dottoressa Nicoletta Gandolfo, attualmente direttore del dipartimento immagini dell’Asl 3 ‘Genovese’ e Coordinatore della Breast Unit, ma per tanti anni dirigente medico radiologo al Santa Corona, eletta, nei giorni scorsi, presidente della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica. Le congratulazioni sono d’obbligo visto l’incarico prestigiosissimo che andrà a ricoprire, ma in questo caso lo sono ancor di più poiché la dottoressa Gandolfo è la prima donna alla guida della storica società scientifica italiana, una delle più importanti a livello europeo, in più di cento anni dalla sua fondazione”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“Un riconoscimento davvero importante – prosegue il primo cittadino pietrese -, per una professionista che con capacità, impegno, passione, serietà e abnegazione ha sempre svolto il suo lavoro ai massimi livelli. Un traguardo meritatissimo che porta con sé anche un po’ della grande storia di eccellenza del Santa Corona, con l’auspicio che quella storia possa essere rinnovata e corroborata nuovamente e possa continuare a formare professionisti e professioniste eccellenti capaci di distinguersi a livello nazionale e internazionale e, come spesso è capitato ai medici del Santa Corona, ‘fare scuola'”.

“A Nicoletta, mi permetto chiamarla per nome perché mi onoro di essere suo fraterno amico, gli auguri di buon lavoro, anche nel ricordo sempre vivo di suo marito, il professor Giovanni Serafini, a sua volta, per molti anni, direttore del dipartimento di diagnostica per immagini del Santa Corona, medico straordinario e persona dalle grandi doti professionali e umane, cui mi legava tanta stima e una profonda amicizia, più che certo che saprà essere un grande valore aggiunto per la SiRM e saprà portare, oltre ai suoi molti talenti, anche una ‘visione’ nuova a beneficio della salute di tutti”, conclude il sindaco.