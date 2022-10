Nel periodo di Halloween in arrivo “Liguria da brividi”, il libro polisensoriale di Dario Rigliaco

Liguria. Esce proprio nel periodo di Halloween il libro “Liguria da brividi”, la novità di Erga edizioni che dà seguito a un percorso letterario con il poliedrico autore di origini pietresi, Dario Rigliaco, conosciuto al pubblico del piccolo schermo (Mediaset e Rai) con lo pseudonimo de “Il Leggendario”.

Il volume “Liguria da brividi” accompagna nei luoghi più o meno famosi della Liguria nel corso dei secoli e trasporta nella storia della Seconda Guerra mondiale vista nell’ottica del “brivido”. “Liguria da brividi” è permeato di audio-letture e video che creano quell’insieme di polisensorialità che Erga sta inserendo da tempo nel suo catalogo, come dimostra il best seller “Genova Brucia” in volume polisensoriale.

Anche il “brivido” è diventato un filone importante per Erga. Dario Rigliaco, che per Erga ha scritto la prefazione accompagnata da un video de “Il Fantasma di Castel Roccatagliata e altri racconti” di Matteo Pastorino, torna quindi in scena e riparte proprio dalla sua tanto amata Liguria, creando un mix tra i suoi successi di punta: le leggende e la storia.

È la presentazione editoriale numero “24” per Rigliaco, che in precedenza ha collezionato un “premio letterario internazionale” con “Miti&Misteri della Liguria (ed. programma)” e oltre “15” premi ai festival del cinema nel mondo con la sceneggiatura inedita “Refuge” (New York, Londra, Hollywood, Roma…) ambientata proprio durante la Seconda Guerra Mondiale e in attesa di trovare una casa di produzione interessata ad accendere le telecamere, e perchè no, magari proprio in Liguria.

“Liguria da brividi” non è un libro qualunque: ad accompagnare la lettura sono presenti i contenuti multimediali targati “Vesepia”, accessibili da un qualunque smartphone tramite l’App gratuita. Una pubblicazione polisensoriale a tutti gli effetti, con i video dell’autore nelle vesti dell’inviato “Il Leggendario” sui luoghi che hanno segnato il “brivido” in Liguria da Est a Ovest: dai lamenti di una voragine nei boschi di Bardineto al mago che lanciò una maledizione su Rondanina, attraversando i campi di vipere o la terra dei serpenti di Savignone. Oppure passando via mare, alla ricerca del “Rinoceronte Marino” o degli spiriti di Portofino che si dirigono in processione verso una cappella votiva; o ancora la colonia degli orrori di Rovegno o i bunker di corso Perrone e del monte Moro a Genova. Firmati dalla regia di Gianluca Messina, (Mondi Paralleli prigionieri del tempo, in uscita al cinema nel 2023).

Non solo, tutte le leggende raccontate nell’opera sono completate dalle audio-letture dell’autore stesso in collaborazione con l’attore Maurizio Bonanno (il commissario di “sopravvissuti”, fiction Rai) e dalle tavole esclusive del fumettista Giovanni Battista Sezzi (Martin Mystere, Havok e la gemma magica), che ci regala anche la “mappa del brivido”, allegata al libro.

“Liguria da brividi” è il nuovo tassello del percorso polisensoriale che “Il Leggendario” sta percorrendo con Erga edizioni, dove le riscoperte dei borghi o delle eccellenze del territorio, o le interviste ai grandi dell’editoria come Marino Cassini o le collaborazioni a novità come “Fantagenova”, rendono Dario Rigliaco un testimonial di tanti progetti della casa editrice, con cui sono già in lavorazione altre novità, in uscita imminente, che saranno presentate a Genova al Mistica Festival di dicembre.