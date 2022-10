Musica da brividi

Halloween si avvicina e tra dolcetti, scherzetti e mostri, servirebbe anche una colonna sonora da brividi!!! Quindi continuiamo a parlare di libri in cui la musica la fa da padrona, ma a tema Halloween.

“IL FANTASMA DELL’OPERA”

Un classico libro horror, un misto di mistero e amore, brividi e musica. Un “mostro” che è diventato iconico e ha saputo terrorizzare intere generazioni.

“Il fantasma, sotto sembianze di un signore in abito nero da sera, si era materializzato di colpo davanti a loro, nel corridoio, senza che si potesse capire da dove fosse uscito.”

TRAMA

Strani eventi si manifestano al Teatro dell’Opera, e tutti incolpano il fantasma. C’è chi crede in quelle leggende, chi no, ma una sola persona sa la verità: la bella Christine. Diventata l’ossessione del fantasma solo lei scoprirà la verità, i segreti, e gli orrori del teatro parigino.

Gaston Louis Alfred Leroux, 1868- 1927, è stato uno scrittore, poeta e giornalista francese. Dal suo libro- in parte ispirato a eventi realmente accaduti- sono stati trasposti film e opere teatrali.

Un libro per i bambini

I cataloghi per ragazzi, specie nel periodo di Halloween, sono ricchi di libri interessanti e da brivido! Spero, con queste scelte, di offrirvi delle letture mostruose!

Per i più piccini

“HALLOWEEN”

In questo piccolo e coloratissimo albo- edito da Usborne- si susseguono, pagina dopo pagina, tanti suoni spaventosi; per giocare e leggere dai 2 anni in poi.

TRAMA

Gufo, Micia e i loro amici si stanno preparando per una festa di Halloween con i fiocchi; oltre a seguire le loro avventure e ascoltare i tanti suoni, in ogni pagina ci sono zucche nascoste da trovare!

Per i più grandi

“IL PIANOFORTE IMPAZZITO”

Un libro da leggere tutto d’un fiato, tra una nota e l’altra,- edito da Mondadori, nella collana Piccoli Brividi- dai 10 anni in poi.

“Ma prima che potessi suonare una sola nota, una cascata di accordi bassi si sprigionò sulla tastiera. Sembrava che qualcuno stesse pestando violentemente sui tasti!”

TRAMA

Jerry, appena trasferito in una vecchia casa, scopre un pianoforte in soffitta che, di notte, suona da solo. Uno strano maestro di musica si offre non solo di insegnargli a suonare lo strumento, ma addirittura di prendere lezioni nella sua scuola di musica; qui, tra strani insegnanti, macchine e storie inquietanti, sembra ancora più spaventoso che nella soffitta in cui il pianoforte si dedica agli assoli notturni.

R.L. Stein- alias Robert Lawrence Stein- è scrittore, produttore televisivo ed editore classe del’43. Famoso per i suoi libri horror per ragazzi, da cui sono stati tratti film e serie televisive.

