Moto di un imprenditore nuovamente vandalizzata a Varazze: “Adesso basta, non ne posso più”

Varazze. Ancora un atto vandalico ai danni di una moto di grossa cilindrata, nel giro di poco più di un mese. Questa volta i soliti ignoti hanno rotto lo specchietto del mezzo a due ruote. Lo scorso 26 agosto, l’avevano pesantemente imbrattata con vernice antiruggine. Un danno enorme.

La zona è quella nei pressi di via Montegrappa. La moto appartiene a un imprenditore che questa mattina ha trovato un nuovo danno. Come per le altre volte, messo a segno di notte. Quarto episodio nell’arco di poco tempo. Sulla moto, in precedenza, era anche stato versato dell’acido.

“Sempre e solo alla mia moto, comprata con sacrificio – sbotta il proprietario, stanco di questi episodi – Adesso sono stufo. Pazzesco che le telecamere non funzionino”. A fine agosto la costosa moto era stata pesantemente imbratta, sempre nottetempo, con vernice antiruggine”.