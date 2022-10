Mister Davide Chiola è la new entry del campionato: “Che passione alla Rocchettese! Obiettivo play off”

Mister Davide Chiola è stato scelto dalla Rocchettese per sostituire Mirco Bagnasco dopo le sue dimissioni. In un panorama calcistico dove più o meno sono sempre gli stessi nomi a “scambiarsi le panchine”, il nuovo tecnico dei rossoblù rappresenta una novità. Il debutto è stato positivo, visto che domenica scorsa la squadra ha vinto due a uno contro il Borghetto. Domani, la sfida contro il Borgio Verezzi vale il passaggio del turno nella Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Piemontese classe 1986, Chiola ha giocato nelle giovanili dell’Acqui fino agli Allievi. In seguito, è passato nel settore giovanile della Valenzana, all’epoca in Serie C. Nel suo curriculum, la maglia del Canelli di Fuser e Lentini come giovane in prima squadra. Dopo questo peregrinare, il ritorno nel Cortemilia, la squadra del suo paese con cui è salito dalla Seconda alla Prima Categoria. “Appena conseguito il patentino Uefa B, ho iniziato l’avventura da allenatore”, commenta.

Che, a quanto pare, ti piace un sacco, giusto?

Sì, avevo iniziato ad allenare nel 2008 nel settore giovanile del Cortemilia. Ho fatto diverse categorie giovanili. In prima squadra, dopo due anni siamo saliti in Prima Categoria attraverso i play off. L’anno scorso siamo retrocessi ai play out pur arrivando quintultimi. Peccato per qualche infortunio di troppo alla fine. La cosa bella è stata fare questo percorso a costo zero e con tutti ragazzi del posto.

Dopodiché la voglia di cambiare ambiente…

Lo avevo deciso già a dicembre. Ero vicino a chiudere in estate con una squadra di Alba. Tramite un passaparola sono stato chiamato dalla Rocchettese.

Nessuna esitazione?

No. Mi è piaciuto fin da subito il progetto della società. Una società che ha festeggiato 50 anni di storia. Ho trovato una dirigenza con una passione incredibile e questo mi ha motivato. Inoltre, sono rimasto affascinato dall’ambiente ligure di questi campionati.

In che senso?

In Piemonte, mi sembra che in questi campionati stiano un po’ scemando la passione e l’interesse, per quanto le società continuino a lavorare seriamente. C’è ancora un calcio vivo in Liguria, tutti restano sul pezzo e fanno le cose con entusiasmo.

Obiettivi stagionali?

So che l’anno scorso la squadra è andata vicinissima a disputare i play off. Rimangono dunque l’obiettivo al quale dobbiamo tendere. Ero abituato a tornei a 14/16 squadre. Qui ce ne sono solo dieci e quindi ogni sbaglio verrà pagato doppio. Sarà importante remare tutti dalla stessa parte. Penso che si possa fare.

Impatto con la squadra?

Sono contento dei ragazzi. Hanno subito dato grande disponibilità. La società è stata brava, dopo le dimissioni del mister Bagnasco, a muoversi in tempo e a trovare un sostituto.

Un esordio ad “alta tensione” con il Borghetto…

Non abbiamo avuto moltissimo tempo per preparare la partita. Non conoscevo i giocatori. C’è subito stata una bella intesa. Abbiamo giocato contro una buona squadra. Ha prevalso la nostra esperienza. È stata una partita strana, siamo andati sull’1 a 0 prima di passare in dieci e abbiamo raddoppiato prima di subire la seconda espulsione. Siamo stati bravi a reggere in nove e a non farli pareggiare nei minuti finali quando si sono portati sul 2 a 1. Ho visto una squadra che ha avuto voglia di lottare e che ha affrontato le difficoltà col piglio giusto. Si è anche visto qualcosina di quello che abbiamo provato. Dobbiamo essere più scaltri negli uno contro uno perché abbiamo preso troppi gialli, cinque, e due rossi. Siamo un pochino indietro di condizione.

Passiamo al campionato. Secondo me ti hanno parlato di una partita in particolare, giusto?

Parli del Dego? Sì sì me ne hanno parlato. Direi che è molto sentita. Tra le cose che mi sono state chieste c’è stata, ovviamente, di vincere anche quella partita.