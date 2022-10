Minibasket Challenge Libertas, la carica dei 100 al PalaPagnini di Savona

Savona. Cento ragazzi dai 6 ai 10 anni, iscritti ai Centri Sportivi di Cestistica Savonese, Albisola Come Una volta, Pallacanestro Alassio, Andora Basket e Pallacanestro Vado, hanno dato vita, domenica, alla prima giornata del Minibasket Challenge Libertas promosso dal Centro Regionale Libertas Liguria sezione Pallacanestro.

Il concentramento si è svolto al PalaPagnini di Savona. In questa prima giornata, i ragazzi si sono confrontati in partite 3c3 con 2 canestri in ogni metà campo in tempi da 5 minuti.

Nei prossimi tornei i ragazzi 9/10 anni, passeranno a giocare 5c5 tutto campo, prima su due tempi da 8 minuti, senza interruzioni, fino ad arrivare a 4 tempi, con obbligo di gioco per almeno 1 tempo per ogni giocatore della squadra. I ragazzi 11/12 anni entreranno in campo prossimamente, in date dedicate a questa categoria, con squadre femminili, maschili e miste. Anche per loro, durante la stagione, ci sarà un approccio graduale, per passare dai 2 tempi di gioco da 10 minuti ai 4 tempi con modalità di presenza in campo per almeno 1 tempo per ogni giocatore.

Nei prossimi appuntamenti si terrà conto del punteggio di ogni partita e per le categorie 9/10 anni e 11/12 anni si stilerà la classifica di Torneo. In caso di pareggio si effettuerà gara di tiro Libero con la partecipazione di tutti i giocatori delle due squadre La finalità di Libertas è quella di offrire opportunità di gioco ai tesserati delle ASD affiliate, cercando di favorire il corretto apprendimento tecnico, abbinato al divertimento e piacere di giocare a pallacanestro.