Liguria. Avvio di settimana stabile con qualche nube in transito ma domani, con l’inizoo di novembre, il cedimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di correnti umide di origine Atlantica, saranno possibili dei fenomeni sparsi. Ecco le previsioni del Centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 31 ottobre, si partirà con una mattinata caratterizzata dal transito di stratificazioni medio-alte da ponente verso levante. Nel corso del pomeriggio, e della serata, graduale aumento della nuvolosità bassa sul settore centro-occidentale; tempo prevalentemente soleggiato, disturbato solo da qualche velatura, altrove.

Venti: deboli meridionali. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature in diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 12 e 23 gradi, nell’interno tra 1 e 21.

Domani, martedì 1 novembre, tra la notte e il mattino generale aumento della nuvolosità, spazi con cieli poco nuvolosi relegati all’estremo levante.Nel corso del pomeriggio delle piogge avanzeranno da ovest verso est, non si esclude la formazione di qualche rovescio o temporale. Venti: deboli o moderati da sud/sud-est. Temperature: minime stazionarie od in lieve aumento, massime in calo.

Per mercoledì 2 novembre si prevedono – ma l’evoluzione è da confermare – piovaschi sparsi sul centro-levante, più probabili e continui nelle zone interne. Altrove tempo generalmente asciutto con alternanza tra sole ed addensamenti. Temperature massime in rialzo.