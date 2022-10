Liguria. In avvio di settimana una modesta area ciclonica veicolerà aria umida verso la nostra regione, determinando ancora qualche pioggia sparsa. A seguire è atteso tempo maggiormente stabile e soleggiato per l’instaurarsi di correnti nord-occidentali. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nella notte precipitazioni sparse, anche di moderata intensità. In mattinata concentrazione delle piogge sul settore centro-orientale, generalmente asciutto altrove. Nel corso del pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni anche sul centro-levante, con le prime schiarite che tenderanno ad avanzare dall’Imperiese.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi/forti sul settore centro-occidentale della costa e sul Golfo. Mari: mosso sul bacino occidentale, poco mosso altrove. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. Costa: min 14/19°C, max 19/23°C; interno: min 6/14°C, max 15/20°C (fondovalle/collina).

MARTEDì 11 OTTOBRE: tra la notte ed il mattino ancora qualche nube a levante e nelle zone interne del settore centrale, cieli in prevalenza velati altrove. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, addensamenti sui rilievi dell’entroterra, non si escludono isolati piovaschi. Lungo la costa alternanza tra sole e locali annuvolamenti.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, locali rinforzi mattutini sul settore centrale. Mari: poco mosso, localmente mosso al largo.

MERCOLEDì 12 OTTOBRE: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, a tratti compatta nelle zone interne. Temperature stazionarie od in lieve aumento.