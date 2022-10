Liguria. Avvio di settimana stabile e soleggiato anche sulla nostra regione grazie al rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 3 ottobre, al mattino residua nuvolosità a levante, qualche nube bassa potrà interessare anche le zone interne al confine con l’Alessandrino; cieli in prevalenza sereni altrove. Dalle ore centrali, e per il resto della giornata, cieli sereni sull’intera regione, fatta eccezione per qualche sottile velatura in transito. Venti fino a metà giornata deboli o moderati da nord, locali rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. A seguire ventilazione debole dai quadranti meridionali. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in aumento: saranno comprese sulla costa tra 14 e 25 gradi, nell’interno tra 6 e 22.

Domani, martedì 4 ottobre, tra la notte e il mattino velature in transito ma non mancheranno ampi spazi di sereno. Dalle ore centrale della giornata, e nel corso del pomeriggio, stratificazioni medio-alte più spesse e compatte sul centro-levante, mentre sono attesi maggiori spazi soleggiati a ponente.

Nella giornata di mercoledì 5 ottobre molte nubi sui versanti padani centro-occidentali, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sul resto della regione. Temperature minime in lieve aumento, massime in leggero calo.